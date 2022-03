Ensitesti: Škoda Enyaq Coupé on ponteva – ja mukamas coupé.

Ripaus rohkeutta tarvitaan kaikilla elämän osa-alueilla, jos tahtoo menestyä. Sen tietävät vallan hyvin myös autonvalmistajat, joille yksilöllisten ja personoitavien automallien valmistus on nykyisin elinehto. Vauhtia myyntiin haetaan usein myös muotoilun keinoin, vaikka muotoilullinen rohkeus ja kaupallinen menestys eivät aina kuljekaan käsi kädessä. Taiteilu sovinnaisen ja huomiota herättävän välillä on vaikeaa.

Yksi tämän hetken trendeistä on nimetä viistoperäauto coupéksi, vaikka muotoilu ei uutuutta tosiasiassa puhtaasti coupé-autoksi oikeuttaisikaan.

Škoda Enyaq on tšekkimerkin ensimmäinen uuden ajan sähköauto, josta saadaan lähitulevaisuudessa markkinoille myös kuvien coupé-statusta kantava versio.

RS-merkit kertovat ympäri autoa kertovat, että käsillä on väkevä kulkija.

Tähän tuntuvat sortuvan automerkit toisensa jälkeen, ja nyt joukkoon liittyy myös Škoda. Sen coupéksi nimetyn Enyaq-version katon takaosan tiukemmin niistetyn kattolinjan toivotaan olevan paria piirua fiinimpi kuin perus-Enyaqin. Muotoilullisesti ratkaisut olisivat voineet olla repäisevämpiäkin, sen sijaan rohkeutta käyttää coupé-määrettä kyllä näyttäisi riittävän. Toisaalta eihän nimi autoa pahenna, jos ei auto nimeä.

Enyaq Coupé RS:n sisustukseen on valittavissa kaksi erilaista sisutusteemaa, Lounge ja kuvan mustanahkainen Suite.

Mittaerot ovat tavalliseen Enyaqiin verrattuna silti hyvin pieniä. Coupé RS on perus-Enyaqia neljä millimetriä pidempi, vajaan sentin matalampi, saman levyinen ja akseliväli kaksi milliä lyhyempi. Tavaratila on 15 litraa pienempi. Alustaa on madallettu hieman sporttisemmaksi, ja päällepäin uutuus erottuu lähinnä korin väristen sivuhelmaverhousten ja vakiovarusteisen panoraamalasikaton ansiosta.

Ajomoodeihin on tullut uusi valinta, Traction, joka parantaa vetopitoa pienissä nopeuksissa.

RS-versiossa on vakiona myös kristallikeulaksi nimetty keulamaski. Coupéseen on saatavilla samat Enyaqista tutut akkukoot 60 ja 80 kWh, ja sekä taka- että nelivetoversiot. WLTP-toimintamatkaksi ilmoitetaan haarukka 409–540 kilometriä, mutta tiedot ovat vielä vahvistamattomia. Suomi-malleissa on vakiovarusteena energiaa säästävä ilmalämpöpumppu, jolla säästetään talviolosuhteissa tärkeitä matkakilometrejä.

Nelivetoinen Enyaq Coupé RS tarjoaa peräti 220 kilowattia huipputehoa, mikä on vanhoissa kunnon hevosvoimissa 299 liinaharjaa. Ne ovat kyllä voimissaan. mutta huipputeho ei ole läheskään aina käytettävissä, vaan vaatii akun varaustasolta ja lämpötilalta tietyt olosuhteet.

Lisäksi Enyaq Coupé on kookas, raskas ja korkea auto, joten mahtavatkaan voimavarat RS:ssä eivät tee siitä varsinaista urheiluautoa, vaan ennemminkin ison suorituskykyisen perhe-SUV:n. Kiihtyvyys ei ole Teslamaisen räjähtävää, vaan hienostuneempaa, aikuisempaa suorittamista. Varmaa on silti, ettei autolla jalkoihin jää.

Coupé-nimeä kantava kori vähentää pääntilaa takaistuimella, mutta se voitetaan takaisin panoraama-lasikaton myötä, sillä se on ohuempi kuin perinteinen katto verhoiluineen.

Käsiteltävyys on hallittua. Coupé-Enyaqin jousitus on comfort-asetuksella miellyttävän anteeksiantava, vaikka auto keinahteleekin epätasaisella pinnalla huomattavasti. Sport-moodilla ajaminen muuttuu jonkin verran terävämmäksi. Ohjaustuntuma on tämän luokan autolle sopivan rauhallinen ja informatiivinen, vaikkakaan ei kaiken tarkin tai herkin – autoa pitää vain viedä varmoin ottein terävämpiin mutkiin. Ohjauspyörän lavoista säädettävä kolmeportainen regenerointi on sujuva käyttää, ja mahdollistaa monissa tilanteissa ns. yhden polkimen ajon.

Ohjaamosta on hyvä näkyvyys ja sisätilat sähköautolle ominaisen hiljaiset. Tilat riittävät takapenkillä myös pääntilan osalta, sillä lasikatto on ohuempi kokonaisuus kuin peruskatto verhoiluineen.

Enyaq on ensimmäinen Suomessa Vuoden Autoksi valittu täyssähköauto. Coupé-versio varsinkin RS-voimavaroin höystettynä luo varmasti uutta kysyntää vauhdinnälkäisille, joita tehdas itse arvioi olevan noin 20 prosenttia kaikista coupé-malleista.

Enyaq RS:ään on saatavana huiman suuret, peräti 21 tuumaa korkeat vanteet. Rengaskoko on takana 255/40/21, edessä 235/45/21.

Coupé saa tuoreeltaan myös päivitetyn tieto- ja viihdejärjestelmän ME 3.0 -ohjelmistoversion. Uusi ohjelmisto optimoi muun muassa ilmastoinnin ja akuston lämmönhallinnan toimintaa. Latausajat suurtehoasemalla ovat lyhentyneet, esimerkiksi RS-version pikalataus 10–80 prosenttia kestää 135 kW:n maksimiteholla 36 minuuttia – kuudessa minuutissa saavutetaan siis noin 100 kilometrin toimintamatka, optimiolosuhteissa.

Enyaq Coupén päämarkkinoiksi kerrotaan Saksa, Sveitsi, Norja ja Ruotsi, mutta ei Suomea. Sillä ei liene meikäläisittäin suurta merkitystä, koska vallitsevan maailmantilanteen ja komponenttipulan vuoksi Suomen maahantuoja ei tiedä sen kummemmin Enyaq Coupén myyntihintoja kuin sitäkään, milloin autoja voitaisiin saada maahamme. Tällä hetkellä kaikkien Enyaq-mallien valmistus on keskeytetty, eikä tuotannon uutta aloitusaikaa ole vielä tiedossa.

Tekniikka Škoda Enyaq Coupé RS iV Yli 40 prosenttia Enyaqin ostaneista on valinnut autoonsa ns. kristallikeulan. Se on muovia. Moottori sähkömoottorit etu- ja taka-akseleilla, 220 kW (299 hv), 460 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 6,5 s, huippunopeus 180 km/h Toimintamatka 478 km Latausnopeus 7,5 h (11,0 kW) Ajoakku 82,0 kWh (nettokapasiteetti 77,0 kWh) Kulutus 16,3 kWh/100 km sähkö CO2-päästöt 0 g/km Voimansiirto A, neliveto Mitat p 4 653, l 1 879, k 1 607 mm, akseliväli 2 768 mm, omamassa 2 367 kg, tavaratila 570 l Hinta vahvistamatta

