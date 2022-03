Kommentti: Kadun vasempaan laitaan pysäköiminen pitäisi kieltää ainakin talvella

Muista nämä asiat tien vasemmalle puolelle parkkeeratessasi

• Tieliikennelain mukaan taajaman kaksisuuntaisella tiellä auton saa pysäyttää tai pysäköidä tien vasemmalle puolelle, jos se ei haittaa tai vaaranna muuta liikennettä.

• Viiden metrin suojaetäisyys ei päde vain suojateihin. Viisi metriä tyhjää tilaa tulee jättää pysäyttäessä tai pysäköidessä myös risteävän pyörätien ja risteävän pyörätien jatkeen eteen.

• Kun pysäköi tien vasempaan laitaan, täytyy huomioida sekä vastaantuleva että takaa tuleva liikenne. Tämä korostuu liikkeelle lähtiessä: kun auto on parkissa tien vasemmalla puolen ja kuljettaja istuu loitolla ajoradasta, on havainnointi tielle vaikeaa. Apua liikkeelle lähtiessä voi tarvita etenkin tilanteissa, jos eteen on pysäköity toinen ajoneuvo.

• Pysäköinnistä kertovat liikennemerkit ovat aina tien oikealla puolella eli vallitsevaan ajosuuntaan nähden. Jos parkkeeraat tien vasempaan laitaan, muista käydä katsomassa, miten pysäköinti on alueella sallittu.

Muista nämä suojatien läheisyydessä ajaessasi:

• Suojatietä lähestyttäessä on aina ajettava varovasti ja sellaista nopeutta, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Lain mukaan jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.

• Jos toinen ajoneuvo on pysähtynyt suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa pysähtymättä, ellei ohittajan ja ohitettavan ajoneuvon väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.

• Suojatiellä ja risteyksissä kannattaa aina ennakoida ja varautua yllätyksiin. Esimerkiksi lapset saattavat käyttäytyä liikenteessä arvaamattomasti. He voivat myös helposti jäädä pensaiden, kinosten tai muiden ajoneuvojen katveeseen.