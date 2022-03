Suomalaiset eivät yksin tuijota epäuskoisina polttoaineiden hintatauluja. Kiinnostus sähköautoja kohtaan kasvaa, samalla kun bensiinin kuluttajahinnalle ei näy kattoa.

Ennätyskorkeat polttoaineen kuluttajahinnat kasvattavat kiinnostusta sähköautoihin muun muassa Britanniassa. Vasta tehdyssä selvityksessä kiinnostus sähköajoneuvoja kohtaan on noussut lyhyessä ajassa 37 prosenttia.

Sähköajoneuvojen nettihakujen määrä on ollut kuluneen viikon aikana 150 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden vastaavana viikkona, kertoo autojen hintavertailusivusto Carwow. Samaan aikaan konfiguroidut haut, joissa ostajat harkitsevat tiettyä sähköauton merkkiä ja mallia, ovat lisääntyneet 51 prosenttia.

The Independent kirjoittaa, että on hyvin todennäköistä, että edellä mainittujen lukemien kasvu johtuu pääasiassa ennätyksellisen korkeista polttoaineiden hinnoista.

Cars.com-sivuston mukaan uusien ja käytettyjen sähköautojen haut kasvoivat 112 prosenttia, kun verrattiin hakujen määriä 24. helmikuuta ja 8. maaliskuuta.

Suomen Autoliittoa vastaavan RAC:n mukaan bensiinilitran keskihinta Britanniassa on tällä hetkellä 1,5957 puntaa (1,90 euroa). Korkeimmillaan Britanniassa on tankattu bensiiniä 1,989 punnan litrahintaan (2,366 euroa). Dieselin keskihinta on 1,6737 puntaa (1,99 euroa).

Myös Yhdysvalloissa kiinnostus sähköautoihin kasvaa fossiilisten polttoaineiden hintojen noustessa – ja myös riippumatta siitä. Newsweek uutisoi, että Kaliforniassa toimivan ajoneuvojen arviointi- ja autoteollisuuden tutkimusyrityksen Kelley Blue Bookin (KBB) mukaan sähkökäyttöisiä autoja ostettiin viime vuonna lähes 500 000. Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä sähköajoneuvojen myynti oli yli 70 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin, KBB ilmoitti. Kaliforniassa on viime aikoina myyty Yhdysvaltojen kalleinta bensiiniä.

ABC:n haastattelema toledolainen autokauppias on huomannut, että sähköautojen tuulilasissa ei kauan tarvitse pitää hintalappua.

Kanadassa CTV News Winnipeg uutisoi, että paikallinen Hyundai-kauppias ottaa tällä hetkellä vaihdossa isojanoisia avolava-autoja, joita ihmiset korvaavat muun muassa pienillä SUV-malleilla. Autokauppias sanoi, että pistokehybridien ja täyssähköisten autojen kysyntä on räjähtänyt saatavuutta suuremmaksi.

Suomessa helmikuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 21,6 prosenttia oli ladattavia hybridejä ja 12,4 prosenttia täyssähköautoja.