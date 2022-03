Kleinbus palaa Volkswagenin mallistoon palaa täyssähköisenä niin henkilöautona kuin pakettimallinakin. Nimi on nyt ID. Buzz.

Valmistaja kuvailee viisipaikkaisen ID. Buzz -henkilöautomallin sisätiloja loungemaisiksi. ID.Buzz Cargo on vakiovarusteisena kolmepaikkainen.

Volkswagen esitteli ID. Buzz -henkilöauton ja ID. Buzz Cargo -pakettiauton. Nämä kaksi täyssähköistä mallia siirtävät yhden maailman ikonisimman – T1-mallin – muotoilun perinnön sähköisen liikkumisen aikakauteen.

Nykyaikaa on sekin, että suuri osa ID. Buzzissa kierrätettyjen materiaalien osuus on suuri, eikä sisätiloissa ole käytetty lainkaan oikeaa nahkaa.

ID. Buzzin etu- ja takaylitykset ovat erittäin lyhyet. Uutuuden pituus on 4,712 metriä.

Volkswagen ID. Buzz ja ID. Buzz Cargo saapuvat Suomeen syksyllä. Euroopan markkinoille tulevat versiot on varustettu 77 kWh:n akulla (brutto 82 kWh). Sähkömoottori tuottaa tehoa 150 kW, maksimivääntö on 310 newtonmetriä ja voima siirtyy taka-akselille. Huippunopeus on rajattu elektronisesti 145 km/h.

Molempia malleja voidaan ladata latauslaitteella tai julkisessa vaihtovirtalatauspisteessä 11 kW:n teholla. Julkisilla pikalatausasemilla autoja voidaan ladata jopa 170 kW:n teholla. Akun latausaste viiden prosentin tasosta 80 prosenttiin on saavutettavissa noin 30 minuutissa.

