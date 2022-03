Vuokra-autofirmojen lähes noin 900 miljardin euron arvoinen liiketoiminta on muutoksen edessä. Sitä rakennetaan nyt sähköautoilla – ja varsinkin Kiinassa valmistetuilla henkilöautoilla.

Kiinalainen Ora Cat on tulossa Eurooppaan. Siihen voi tutustua myös autonvuokraajien varaustiskeillä.

Sähköinen siirtyminen saattaa johtaa siihen, että vuokra-autobisnestä hallinneet kuuluisat yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset automerkit korvautuvat aasialaisilla.

– Historiallisesti eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla valmistajilla oli etulyöntiasema, mutta siirtyminen sähkön käyttöön muuttaa pelin ihan toiseksi, sanoi Olivier Baldassari, vuokrausjätti Europcarin Euroopassa toimiva johtaja.

Hän sanoi, että kiinalaisten ja aasialaisten valmistajien sähköautot ovat laadultaan verrattavissa länsimaisiin malleihin. Hän viittaa haastattelussa Great Wall Motorin edulliseen Ora-mallistoon.

Pienetkin säästöt ovat merkittäviä laajalla vuokrausalalla, joka ostaa miljoonia uusia autoja vuodessa – kymmenesosan kaikista uusista autoista pelkästään Yhdysvalloissa. Samalla vuokrausalaa voi pitää johtavana indikaattorina laajemmista autotrendeistä.

Volkswagen-ryhmittymän johtama sijoittajaryhmä on tarjoutunut ostamaan ranskalaisen autonvuokrausyhtiön Europcar, mutta kaupanteko on yhä kesken.

Alan yritykset ovat pitkään välttäneet kiirehtimistä sähköistämiseen. Silti useat analyytikot sanovat, että nyt on paras aika aloittaa, sillä yritykset ovat lisänneet kassoihinsa puskurivoittoja pandemian aikana, jolloin julkinen liikenne väheni ja lentokentät pysyivät tyhjinä, mutta samalla johti lomamatkojen lisääntymiseen ajomatkan päähän.

Yhdysvalloissa vuokra-autoyhtiöt saivat American Car Rental Associationin mukaan ennätykselliset 1 320 dollarin kuukausitulot ajoneuvoa kohden vuonna 2021. Määrä oli 1 000 dollaria ennen pandemiaa.

– Aiemmin yritykset ovat kieltäneet tosiasiat, sanoi Nick Mountfield, OC&C Strategy Consultantsin yhteistyökumppani, joka neuvoo autovuokraamoja sähköistämisestä.

– Alamme nyt nähdä ihmisten ajattelevan, että on muutoksen aika.

Hertz ilmoitti viime lokakuussa suunnitellusta 100 000 ajoneuvon ostamisesta yhdysvaltalaiselta Teslalta, mikä lisäsi kilpailijoiden paineita laatia siirtymäsuunnitelmia.

Ranskalainen Europcar puolestaan lupasi, että sen kalustosta 20 prosenttia on sähköisiä tai vähäpäästöisiä hybridejä vuoteen 2024 mennessä. Nykyinen lukema on kolme prosenttia, mikä tarkoittaa, että firman on ostettava jopa 70 000 ”puhtaampaa ajoneuvoa” seuraavan kahden vuoden aikana, jos se täydentää varastojaan. Yhtiö omisti 350 000 ajoneuvoa ennen pandemiaa.

SAIC Motorin Maxus on jo Suomen markkinoilla, muun muassa takseina.

Vuokrayhtiöt myivät osan kalustostaan, kun kysyntä romahti pandemian alkaessa, ja ne ovat kamppailleet kovasti päästäkseen kasvu-uralle samalla kun autoteollisuutta on vaivannut pula puolijohteista.

Baldassari sanoi, että Europcar hankkii yhä enemmän sähköautoja Great Wall Motorsilta, SAIC Motorilta ja Polestarilta, jonka omistavat kiinalaiset Geely ja Volvo Cars, vaikkakin se ostaa myös perinteisiltä kumppaneilta, kuten Renaultilta ja Stellantisilta.

Yhtiön Kiinan-strategia saattaa kuitenkin muuttua, jos saksalainen autonvalmistaja Volkswagen AG onnistuu valmistelemaan ostotarjouksensa Europcarista toisella vuosineljänneksellä.

Yhdysvalloissa Enterprise Holdings etenee varovaisemmin, koska Yhdysvalloissa asiakkaat suosivat sähköistämättömiä SUV- ja pick-up-malleja. Yksi syy sähköautojen vähäiseen osuuteen vuokramarkkinoilla on Yhdysvaltojen julkinen latausinfrastruktuuri, joka on paljon Aasiaa ja Eurooppaa jäljessä.

– Vain neljänneksen sähköistäminen Enterprisen autoista Orlandon lentokentällä – sen suurimmalla kuluttajavuokrauspaikalla – vaatisi saman määrän päivittäistä sähköä kuin tarvitaan yli tuhannen kodin sähkönsyöttöön, sanoi Enterprisen innovaatioista vastaava apulaisjohtaja Chris Haffenreffer.

Haffenreffer sanoi, että konsernilla on tällä hetkellä useita tuhansia sähköautoja Pohjois-Amerikassa, mukaan lukien Tesla, Nissan, Hyundai, Kia ja Polestar. Vaikka yhtiö sanoi, että se käy keskusteluja kaikkien maailmanlaajuisten autonvalmistajien kanssa, sillä ei ole välittömiä suunnitelmia lisätä sähköautojen osuutta.

– Haluamme antaa kuluttajiemme ohjata meitä, hän lisäsi.

– Monet autovuokraamot ovat historiallisesti omaksuneet tällaisen odottavan lähestymistavan, koska olemme vielä siirtymävaiheessa.

Suurten autonvalmistajien siirtymäsuunnitelmien mukaan sähköautot muodostaisivat vähintään 40 prosenttia niiden myynnistä vuoteen 2040 mennessä.

Lopulta muutos voi kuitenkin osoittautua kauaskantoiseksi kiinalaisille autonvalmistajille Euroopassa. Menneinä vuosina Kiinaan on liitetty käsitys halvasta massatuotannosta. Tällaiset väitteet kyseenalaistetaan uudessa todellisuudessa, jossa länsimaiset autonvalmistajat, kuten BMW ja Tesla, valmistavat nyt autoja maassa, joka on todellinen teknologian voimanpesä ja maailman suurin automarkkina.

Great Wall Motorin, joka on yksi Europcarin toimittajista, odotetaan tuovan Euroopan markkinoille kompaktin Ora Cat - sähköautonsa tämän vuoden aikana noin 20 000 euron hinnalla ja noin 400 kilometrin toimintamatkalla.

– Kiinalaiset valmistajat, jotka käyttävät vuokrauskanavaa bränditietoisuuden lisäämiseksi ja myyntimäärien kasvattamiseksi, noudattavat Kian ja Hyundain 1990-luvulla käyttämää pelikirjaa saadakseen jalansijaa länsimaisilla markkinoilla, sanoi OC&C Strategyn Mountfield.