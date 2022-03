Main ContentPlaceholder

Autot

Kia Sorenton ostanut ajoi puoli vuotta, kunnes tajusi, ettei neliveto toiminutkaan – myyjäliikkeeltä tuli erikoinen ehdotus

Nelivetoautot voivat yllättää omistajansa. IS on kertonut autosivuillaan tapauksista, joissa myyjäliike on myynyt takavetoisen auton nelivetoisena.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Jakovaihteistossa olevan vastapuolen hammastus oli kulunut.

Kuluttajariitalautakunta sai tammikuussa käsiteltäväkseen tapauksen, jossa oli kyse nelivetoisesta Kia Sorento AWD -henkilöautosta. Neliveto-Sorento palveli kuluttajaa moitteettomasti puoli vuotta, kunnes hänelle selvisi, että neliveto ei edes toimi. Kuluttaja oli sitä mieltä, että Etelä-Savosta saakka haettu ajoneuvo oli viallinen jo kaupantekohetkellä. Auto oli otettu käyttöön 2013. Autolla oli kauppaa sovittaessa ajettu 103 000 kilometriä. Vaihdossa ostaja antoi käytetyn autonsa ja kauppahinnaksi tuli 21 929 euroa. Ongelma selvisi omistajalle sääolojen myötä. Hän hankki autonsa toukokuussa, jolloin tiet olivat jo kuivia, mutta syksyllä tilanne muuttui. Lokakuun ensimmäisillä liukkailla ajettaessa omistaja huomasi, ettei nelivedosta ollut hajuakaan. Lapin maakunnassa asuvalle kuluttajalla auton veto-ominaisuus oli tärkeä, eikä hän ilman nelivetoa tulisi toimeen. Lue lisää: Nelivetoisena myyty Mersu paljastui ihan muuksi – imatralainen Oleg sai vuoden väännön jälkeen haluamansa Myyjäliikkeelle kuluttaja esitti kaksi vaihtoehtoa. Ne olivat auton korjaaminen myyjäliikkeen piikkiin tai autokaupan purku. Lue lisää: Kuluttaja osti Mersun nelivetoisena – neljä kuukautta myöhemmin omistaja kurkkasi auton alle ja maailma romahti Korjaus maksaisi tuhansia euroja. Kuluttajan esittämät vaatimukset perustuivat auton korjaustarpeeseen. Vikaselvityksen mukaan kardaani ei pyörinyt ollenkaan, ainoastaan eturenkaat pyörivät. Ilmeisesti jakolaatikko oli rikki ja mahdollisesti myös takaperä. Takarenkaat eivät pyörineet ollenkaan, vaikka kardaania pyöritettiin käsivoimalla auton ollessa nosturilla. Vikaa selvitelleen korjaamon kustannusarvio työlle ja osille oli 4 370 euroa. Myyjäliike kiisti kuluttajan vaatimukset kaupan purkamisesta. Se esitti kuitenkin, että voisi osallistua 40 prosentin osuudella remonttikuluihin, jos auto korjataan myyjän esittämässä korjaamossa. Myyjäliikkeen yhteistyökorjaamo tekisi homman 2 527 eurolla. Kuluttajalle jäisi remontista 1 516 euroa ja myyjäliikkeen osuudeksi tulisi 1 011 euroa. Myyjäliikkeelle olisi sopinut myös vaihtoehto, jonka mukaan kuluttaja korjaisi autonsa ehdottamallaan korjaamolla, mutta myyjäliike siinäkin tapauksessa maksaisi vain 1 011 euroa. Jakovaihteistossa olevan vastapuolen hammastus on kulunut. Kuluttajariitalautakunta katsoi, että auto oli ollut viallinen jo kaupantekohetkellä. Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen tai jollei oikaisua kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla tehdä, kuluttaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai kaupan purkua. Virheen oikaisu on lisäksi korjattava kohtuullisessa ajassa, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Lue lisää: Myyjä antoi jarrunesteen sijasta ohjaus­tehostimen öljyä – jarrut hirttivät kiinni kesken ajon Kuluttajariitalautakunnan ratkaisun mukaan virheellä oli olennainen merkitys auton arvon ja käytön kannalta. Kyse oli laissa mainitusta vähäistä suuremmasta virheestä. Lautakunta katsoi yksimielisesti, että kuluttajalla oli oikeus purkaa kauppa. Käyttöhyödystä kuluttajan tuli maksaa myyjäliikkeelle ajetulta kilometriltä 0,10 euroa. Vaihdossa annetun auton arvoksi tuli 9 900 euroa. Myyjäliikkeen on palautettava kuluttajalle koko kauppahinta 21 929 euroa vähennettynä käyttöhyödyllä. Vianselvittely- ja matkakuluja myyjäliikkeen on lautakunnan suosituksen mukaisesti myyjän korvattava kuluttajalle 366 euroa. Lue lisää: Volvosta puuttui huoltokirja ja kauppa purettiin – kymmenien miljoonien liikevaihtoa pyörittävä yritys protestoi nyt ulosmittausta