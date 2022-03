Mazda eroaa muista japanilaisvalmistajista kulkemalla omaa tietään, joka näyttää tällä kertaa vievän kohti premium-luokkaa. Uusi Mazda CX-60 on todiste siitä.

Japanilainen lausahdus jinba-ittai toistuu useaan kertaan uuden Mazda CX-60:n esittelyn yhteydessä. Sillä tarkoitetaan ratsun ja ratsastajan yhteyttä, mitä Mazda on käyttänyt jo aiemmin kertoessaan muutama vuosi sitten pienen MX-5:n uudesta sukupolvesta.

Mutta mitä tekemistä sillä on uuden katumaasturin kanssa, jonka avulla Mazda haluaa edetä kohti premium-merkkejä? Mazdan Euroopan kehityskeskuksen johtaja Joachim Kunzin mielestä paljonkin. Heti alkuun jinba ittai on mukana ajajan ja auton yhteydessä, joka on erittäin tärkeä ja saavutettavissa monella tavalla. Hän muistuttaa, että oikea ajoasento ja hallintalaitteiden sijainti kuljettajaan nähden ovat lähtökohta hyvälle suhteelle auton kanssa.

Sen takia CX-60:ssä on personointijärjestelmä, joka tulee Suomessa osana Comfort-lisävarustepakettia. Kuljettaja syöttää pituutensa auton tietojärjestelmään, minkä jälkeen hän istuu ohjauspyörän taakse. Infrapunakamera mittaa silmien sijainnin ja yhdistää sen kuljettajan tietoihin, minkä jälkeen järjestelmä siirtää istuimen parhaaseen mahdolliseen ajoasentoon. Myös ulkopeilit ja tuulilasin heijastusnäyttö säädetään paikalleen.

Ohjaamon tyylin voi valita kolmesta vaihtoehdosta, joista vaahterapuuta ja vaaleaa nappanahkaa sisältävä Takumi on ainakin tämän artikkelin kirjoittaneen mielestä tyylikkäin.

Kun sama henkilö istahtaa seuraavan kerran ajajan paikalle, auto palauttaa kaikki ennakkosäädöt. Niihin kuuluvat ajoasennon lisäksi niin ilmastoinnin kuin äänentoiston asetukset. Muistiin saa kuusi eri kuljettajaa. Kun ajon jälkeen poistutaan autosta, istuin siirtyy kauemmaksi ohjauspyörästä, joka samalla nousee ylemmäksi liikkumisen helpottamiseksi.

Tuo on vain yksi esimerkki Mazdan ajattelusta, jolla ajajan ja matkustajien mukavuus halutaan nostaa korkealle tasolle. Hieno varuste on hankittava lisähintaan, mutta kaikissa versioissa on vakiona mm. suuri tuulilasin heijastusnäyttö ja kymmenen turvatyynyä.

Digitaalimittaristo on selkeydessään huippuluokkaa ja kookkaat tekstit on helppo lukea.

Mazda haluaa ottaa jinba-attai -filosofian käyttöön kaikissa mallisarjoissaan. MX-5:n jälkeen se oli luontevaa liittää CX-60:een, jossa on täysin uusi perusrakenne. Lähtökohtana on takaveto, sillä ylellisissä, mukavissa autoissa eivät Mazdan mielestä samat pyörät voi sekä ohjata että välittää kaikkea voimaa tiehen. Kunz toteaa, että uudella ajattelulla on helpompaa saada autoon korkeatasoinen matkustusmukavuus. Auki jäi, miten hyvin teoria toteutuu käytännössä, sillä lehdistö sai autosta tässä vaiheessa vasta ns. kylmät tyypit.

Ovet aukeavat runsaasti helpottaen autoon pääsyä. Tilaa on riittävästi myös takapenkillä, joka on yllättävän hyvin muotoiltu.

Sekä Kunz, että Mazda Motor Europen muotoilujohtajaJo Stenult nostivat kilpailijoita kysyttäessä esiin Audi Q5:n ja BMW X3:n. Niihin nähden CX-60 on hyvissä asemissa. Tilaa on nimittäin paljon enemmän kuin kilpailijoissa, ja mikä tärkeintä, hinta on tuhansia euroja halvempi, mihin palataan kohta.

Uusi perusrakenne määrittää muotoilun. Mittasuhteet ovat täysin uudet. Etuylitys on aika pieni, minkä jälkeen etupyörästä ohjaamoon on melkoinen matka. Keulalle on tarvittu pituutta, jotta rivikuutonen mahtuu paikalleen. Matkustamo on varsin takana, minkä jälkeen perä on lyhyt.

Etenkin Takumi-varustetasossa korostuvat hillitysti toisiinsa sointuvat korkeatasoiset materiaalit, kromi, japanilaisittain viimeistelty kangas ja vaalea vaahterapuu.

Suurin osa autonvalmistajista esittelee iskutilavuudeltaan yhä pienempiä moottoreita, joissa on vähemmän sylintereitä. Sähköllä on tärkeä merkitys voimalinjassa. Sen verran Mazda on kumartanut jälkimmäiseen suuntaan, että myöhemmin esiteltävät rivikuutoset ovat kevythybridejä, joissa on 48 voltin järjestelmä avustamassa polttomoottoria.

Myynti käynnistyy lataushybridillä, joka on Mazdan ensimmäinen Euroopassa. Se on samalla japanilaismerkin kaikkien aikojen tehokkain ja nopein liikenteeseen rekisteröitävä automalli. Suomessa lähes kaikki ostajat tulevat valitsemaan tämän voimalinjan, jolla CX-60 kiihtyy nollasta sataan alle kuudessa sekunnissa ja toisaalta maltillisesti ajaen sähköllä pääsee yli 50 kilometriä.

Vaikka tässä on puhuttu takavedosta, se jää CX-60:n kohdalla ainakin Suomessa statistin asemaan. Takaveto tulee saataville vain miedoimman dieselin ja bensiinimoottorin kanssa. Lataushybridi on aina nelivetoinen.

Kaikkien kolmen voimanlähteen kanssa on aina vakiona uusi automaattivaihteisto, jossa ei ole momentinmuunninta. Se on jälleen osoitus Mazdan omaperäisestä ajattelusta, jossa kyseenalaistetaan perinteiset ratkaisut.

” Yllättäen Kunz myöntää myös suomalaisilla olevan sormensa pelissä uuden CX-60:n ratkaisuissa.

Vaihteiston välitykset on sovitettu niin, että ykkösvaihde on tavallista lyhyempi ja elektronisesti ohjatulla monilevykytkimellä korvataan momentinmuunnin. Tuloksena on lähes käsivalintaisen vaihteiston tarkkuus ja perinteistä automaattivaihteistoa pienempi kulutus.

Yllättäen Kunz myöntää myös suomalaisilla olevan sormensa pelissä uuden CX-60:n ratkaisuissa. Mazdan kehitysosastolla lähellä Frankfurtia oli nimittäin 30 vuotta sitten töissä Timo Turkula, joka sittemmin keräsi kannuksensa Helsingin Sanomien autokoeajoja kirjoittamalla. Turkula yritti kiinnittää japanilaisten huomion muun muassa siihen, miten tärkeää on, että autolla on turvallista vetää perävaunua. Japanilaisilla meni runsaasti aikaa tutustua suomalaisosaajan perinpohjaisiin raportteihin, mutta nyt CX-60:ssä on erillinen ajotila perävaunun vetämistä varten ja 2 500 kilon perävaunumassa.

Suomeen tuotavien Mazda CX-60 -vaihtoehtojen joukosta on jätetty pois halvin, vaatimattomin varustetaso. Hinnastosta löytyy vain tehtaan määritelmän mukaista keskitasoa (Exclusive-Line) ja huipputasoa (Homura ja Takumi). Kesällä Suomeen tulevan CX-60:n ennakkomyynti alkaa nyt ja hinnat lähtevät 52 997 eurosta. Homura lisää 2 500 eurolla vähän urheilullisuutta ja Takumi 4 000 eurolla hienostuneisuutta. Lisäksi saatavilla on kolme lisävarustepakettia ja avattava panoraamakattoluukku.

Sähkötakaluukku löytyy vasta lisävarustepaketista. Takapenkin selkänojat eivät taitu alas asti, mutta muilta osin tavaratila on mainio.

Pikatutustuminen autoon antoi varsin myönteisen ja laadukkaan kuvan. Mikäli ajettavuus täyttää valmistajan lupaukset, saavat premium-merkit varteenotettavan haastajan. Lisäksi Mazda CX-60 kilpailee varmasti samoista ostajista vaikkapa samanhintaisen, mutta kooltaan pienemmän Toyota RAV4:n lataushybridin kanssa.

Mittasuhteet ovat aivan erilaiset kuin aiemmissa Mazdoissa, sillä CX-60:ssä perusrakenteessa on lähtökohtana pitkittäismoottori ja takaveto.

Tekniikka Mazda CX-60 Moottori R4, 2 488 cm3, 141 kW (192 hv)/6 000 r/min, 261 Nm Sähkömoottori 100 kW, 250 Nm – yhteisteho 241 kW (327 hv), 500Nm Suorituskyky 0–100 km/h 5,8 s, huippunopeus 200 km/h Kulutus 1,5 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 33 g/km Voimansiirto A8, neliveto Mitat p 4 745, l 1 890, k 1 680 mm, akseliväli 2 870 mm, omamassa 2 062 kg tavaratila 570 l, tankki 50 l Hinta alkaen 52 997 euroa

