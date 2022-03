Polestar esitteli uuden sähköisen koemallin – avomalliin on ympätty myös kuvauskopteri

Autonvalmistaja Polestar laajentaa kalustoaan kolmen vuoden sisällä kolmella uudella mallilla, jotka on nimetty numeroilla 3, 4 ja 5. Eikä siinä kaikki, sillä putkessa on myös urheilullinen roadster O2.

Polestar O2 -nimellä kulkeva tutkielma on kovakattoinen avoauto. Muun muassa liimattua alumiinia hyödyntävä alusta on muokattu Polestar 5 -mallista. Sen on kehittänyt Polestarin oma tutkimus- ja kehitystyöryhmä Isossa-Britanniassa.

Katon pinta-alasta iso osa on lasia.

Matala ja leveä kori sallii kompaktin, 2+2-matkustamon. Kuvien perusteella ylitykset ovat pieniä ja akseliväli pitkä. Mitään numeerisia arvoja valmistaja ei vielä tämän viikon julkistuksessaan kertonut.

Täyssähköisen auton erikoisuus on autoon integroitu pienoiskopteri (drone). Sen avulla kuljettaja voi filmata ajoaan. Laite kykenee seuraamaan autoa 90 kilometrin tuntinopeuteen asti. O2:n 15-tuumaisella kosketusnäytöllä voi leikata ja jakaa videoita.

Kuvauskopteri seuraa automaattisesti O2:n perässä.

