Koeajo: Škoda Kodiaqin päivitys on mieto, mutta onnistunut.

Kookas Škoda Kodiaq on vahva perussuorittaja etenkin dieselasiakkaille ja kunnon vetokykyä tarvitseville. Perustaltaan auto on ennallaan, muutokset edeltäjään ovat mietoja.

Jos kookas ja Suomen Vuoden Autoksi 2022 valittu Škoda Enyaq ei täyssähköisyytensä vuoksi tunnu omalta valinnalta, mutta merkki kuitenkin kiinnostaa, on tšekkibrändin valikoimassa edelleen myös vanha tuttu polttomoottori-Kodiaq. Nyt nelisen vuotta sitten esitelty Kodiaq on juuri siinä iässä, jossa ominaisuuksia pitää taas päivitellä. Ja niin on myös tehty.

Kodiaq saa muodistuksen yhteydessä jykevämmän keulan, helmoihin pientä piristystä, uudet etu- ja takapuskurit, takaspoilerin sekä led-ajovalot vakiona. Myös matriisi-led-ajovalot tulevat lisävarusteena saataville noin 1 500 euron hinnalla, mutta ne ovat onneksi vakiovarusteena jo koeajossa olleesta Style-varustetasosta lähtien. Suomen pimeissä talvioloissa tämä varuste osoitti koeajon aikana pätevyytensä monet kerrat.

Sisätilojen muutokset ovat pääosin kosmetiikkaa, mutta mainiot ergonomiaetuistuimet ovat tervetullut lisävarusteuutuus. On oikeastaan harmi, ettei niitä ole saatu leivottua sisään auton kohtuullisen korkeaksi nousevaan hintaan. Autovalmistajat käyttävät ylipäätään ärsyttävän vähän resursseja kunnon istuimiin.

Kuljettajan paikalla on helppo viihtyä, sillä ajoasennosta saa niin pitkä kuin lyhyempikin henkilö luontevan.

Škodan vuosien varrella jo hyvin tutuksi tullut kaksilitrainen diesel-automaatti-neliveto on tien päällä onnistunut peruspuurtaja, johon pienet tuoreistukset eivät tuo merkittäviä muutoksia. Huipputeho on nyt käytössä hieman laajemmalla käyntinopeusalueella, ja vääntöä tarjolla himpun enemmän.

Kymmentuumainen digimittaristo on nykyisin vakiovaruste Kodiaqissa kaikissa muissa paitsi edullisimmassa Active-tasossa.

Diesel käy tasaisessa ajossa niin hiljaisesti, ettei sitä sisälle kuule. Muutoinkin auto on kohtuullisen hiljainen, ja etenee oikeastaan kaikissa olosuhteissa junamaisella päättäväisyydellä, niin kuin on lupa odottaa tässä hintaluokassa.

Kodiaqin ajettavuus ja suorituskyky ovat edelleen tutun turvallisella tasolla. Pahimpaan rospuutto- ja loskakeliaikaan osunut koeajojakso osoitti, että Škodan nelivetojärjestelmä pelittää arkiajoissa ansiokkaasti – ja miksei pyhinäkin.

Kodiaqin diesel-nelivetomallien vakiovarusteisiin lukeutuvat muiden muassa ajoasetuksen valinta sekä Offroad-tila, joka säätää elektroniset alustajärjestelmät automaattisesti näppäimen painalluksella. Ajotilat ovat Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual ja Škodan nelivedoissa Snow, joka vaikuttaa moottorin, automaattivaihteiston, ohjaustehostuksen ja ilmastointilaitteen ohjaukseen erityisesti lumisia oloja ajatellen. Niitähän meillä on tänä talvena riittänyt.

Entäpä sitten käytännössä? Snow-ajoasetus mukauttaa ABS-jarrujen, ASR-vetoluistoneston ja mahdollisesti myös mukautuvan tasanopeuden säätimen, sekä moottorinohjauksen toiminnan lumisilla tai jäisillä teillä ajamiseen. Auto muuttuu ajettavuudeltaan siis huomattavasti. Kuljettajan on hyvä havainnoida, että Snow-tilassa neliveto-Kodiaq reagoi hieman hitaammin ohjausliikkeisiin, ja sekä ali- että yliohjautuu jyrkissä mutkissa herkemmin. Silloin lumisohjoluistoista tulee helposti pidempiä, mutta paremmin hallittavia.

Mainiot Ergo Seat -etuistuimet voi ruksia reilun 1500 euron lisähinnalla – mutta vain mustan nahkaverhoilun yhteydessä.

Kodiaqissa on julmetusti tilaa, myös takaistuimella. Jalka- tai pääntila ei lopu kesken, vaikka edessä istuttaisiin vallan herroiksi.

Snow-ajotilan tarkoitus onkin antaa apua niille kuljettajille, jotka eivät pahimpiin lumisiin ajo-olosuhteisiin ole tottuneet. Snow-tilassa ajaessa auto osaa leikata pahimmat väärät ohjausliikkeet pois, sillä yleisimpiä virheitä, joita nykyaikaisilla nelivedoilla tehdään, ovat liian voimakkaat vastaohjaukset. On vain hyväksyttävä, että auton oma ajonvakautusjärjestelmä reagoi nopeammin kuin kuljettaja. Liian suuri vastaohjaus vain pahentaisi tilannetta luistossa.

Kodiaqint tuorein päivitys on mieto, mutta onnistunut uudistus heille, joille diesel on paras valinta. Auto kulutti koeajojaksolla keskimäärin 7,1 litraa dieseliä, kun keskinopeus oli kaupunkipainotteinen 42 km/h. Sitä se talvi teettää, mutta paritonniselle henkilöautolle tulos on silti näillä keleillä hyvä.

Kodiaqin takaosaan on tullut uusi puskuri ja spoileri. Auton ulkomitat ovat käytännössä ennallaan, samoin hulppean kokoinen tavaratila.