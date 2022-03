Pitääkö moottoritiellä kytkeä kaukovalot pois, kun auto tulee vastaan? Häikäistyminen voi kertoa myös silmäsairaudesta

Oikein suunnatut peruskaukovalot eivät häikäise vastaantulijaa moottoritiellä kohtaamistilanteissa – paitsi silloin, kun tie kaartaa pitkillä ajavan kulkusuuntaan nähden oikealle.

Liikenneturvan mukaan kaukovaloja kannattaa käyttää aina, kun se muita häikäisemättä on mahdollista.

Ilta-Sanomien autoilevaa lukijaa ihmetyttää se, että moottoritiellä vastaantulijat vilkuttelevat valoja. Eikö kaukovalojen käyttö olekaan suositeltua?

Yleishuomio pimeiltä moottoriteiltä on, että kaukovaloja eli kansaomaisesti pitkiä valoja käytetään varsin säästeliäästi. Ne, jotka ajavat pitkillä, saavat tosiaan helposti vastaantulijoilta osakseen valomerkkejä.

Kaukovalojen säästeliäs käyttö moottoriteillä saattaa johtua ylikohteliaisuudesta, osaamattomuudesta tai tietämättömyydestä, mutta pitkien käyttöä kannattaa opetella sen sijaan, että räpsitään niitä käyttäviä oman auton valoilla. Myös moottoriteillä liikkuu eläimiä, ja jokainen lisävalaistu metri tuo lisäturvaa.

Moottoritiellä eri suuntaan olevien ajokaistojen väli on niin suuri, että oikein suunnatut kaukovalot eivät häikäise vastaantulijaa suoralla tieosuudella eivätkä silloin, kun pitkillä ajavan kaista kaartaa vasemmalle – silloin valot valaisevat metsän puoleista piennarta.

Kun moottoritie kaartaa kulkusuuntaan oikealle, kaukovaloja ei saa käyttää kohtaamistilanteissa, osoittavathan valot silloin suoraan vastaantulijaa kohti. Poikkeuksen tässä muodostavat kaarteet, joissa on kaistojen välissä valli tai istutuksia, joita edes kaukovalo ei läpäise.

Kaukovaloja moottoritiellä kohtaamistilanteissa käytettäessä on syytä pitäytyä vain auton peruskaukovaloissa, sillä koko ajan yleistyvien jälkiasenteisten ledikaukovalojen valoteho ja jopa suuntaus saattavat olla sitä luokkaa, että vastaantulija ei voi välttyä häikäistymiseltä, vaikka katsoisi kohtaamistilanteessa oikeaoppisesti kohti tien oikeaa reunaa.

Oma lukunsa ovat kaukovaloautomatiikalla varustetut autot, joilla voi ajaa koko ajan pitkät päällä, sillä järjestelmä huolehtii valojen oikeaoppisesta käytöstä. Automatiikka ei pysty yhtä tehokkaaseen kaukovalojen käyttöön kuin kokenut kuljettaja, mutta ainakin se estää vastaantulijoiden häikäisemisen.

Liikenneturva: Kohtaamistilanteissa ei pidä vaihtaa lähivaloille liian aikaisin, jotta valojen väliin ei jää pimeää vyöhykettä. Hyvä hetki napsauttaa lähivalot päälle on silloin, kun autojen valokiilat kohtaavat. Takaisin kaukovaloihin vaihdetaan juuri ennen kohtaamishetkeä,

Edellä ajavaa lähestyttäessä pitkiä saa pitää päällä niin kauan, että näkee selvästi edellä menevän auton ääriviivat. Kaukovalot kannattaa laittaa uudestaan päälle silloin, kun ollaan ohitettavan rinnalla. Ohitettava vaihtaa kaukovaloilta lähivaloille vasta siinä vaiheessa, kun ohittaja alkaa siirtyä samalle kaistalle.

Tavallisessa maantieajossa oikea hetki vaihtaa lähivaloille on silloin, kun autojen valokiilat kohtaavat. Takaisin kaukovaloille vaihdetaan juuri ennen kohtaamishetkeä. Tämä samainen kaukovaloille vaihdon ajoitus koskee moottoritieajoa silloin, kun kohdataan vastaantulija oikealle kaartuvassa mutkassa. Kaukovaloja on syytä käyttää erittäin harkiten silloin, kun tie on valaistu.

Häikäistymistä tapahtuu herkemmin, jos oman auton valot ovat heikommat kuin vastaantulevien ajoneuvojen valot.

Hienosti ilmaistuna häikäistyminen on valon aiheuttamaa näkökyvyn heikkenemistä, joka johtuu valon siroamisesta silmän sisällä. Häikäistyminen on yleensä lyhytaikaista, ja silmä palaa nopeasti normaaliin näkötilaan – mutta siitä huolimatta häikäistymistä ei saisi syntyä lainkaan. Ihmiset ovat yksilöitä, joten kuljettajat kokevat samanlaisen häikäistymisen eri tavoin. Jos häikäistyminen lisääntyy liikenneolosuhteiden muuttumatta, on syytä epäillä alkavaa harmaakaihia. Harmaakaihin yleisimmät oireet ovat näöntarkkuuden heikkeneminen ja häikäistymisen tunne.

Liikenneturva: Kohtaamistilanteessa katse on suunnattava kohti tien oikeaa reunaa, niin välttyy häikäistymiseltä.

Häikäistymistä tapahtuu herkemmin, jos oman auton valot ovat heikommat kuin vastaantulevien ajoneuvojen valot. Tällaisessa tapauksessa häikäistyminen on ehkä enemmän psykologista kuin fysiologista, eli näkökyvyn heikkeneminen on vähäisempää kuin todellisessa häikäistymisessä.

Valojen vilkuttelu moottoritiellä pitkillä vastaan tuleville on pitkälti tätä psykologiseksi kutsututtua häikäistymistä. Varsin usein nämä ”häikäistyvät” kuljettajat istuvat valokeilan tasoa korkeammalla ja ilmaisevat mielipiteensä sytyttämällä valopatterin, jossa valaisimien määrä ja niiden referenssiluvut eivät välttämättä ole sallituissa rajoissa. Yksi todella hyvä keino vähentää kokemaansa häikäistymistä on tuulilasin huolellinen puhdistaminen myös sisäpuolelta.

