Teboil-kauppiaat ry:n hallitus kokoontuu kriisikokoukseen – IS:n havaintokierroksella pumpuilla ei asioinut kukaan

Teboilin omistava venäläinen Lukoil on joutunut aiempien boikottien vuoksi poistumaan esimerkiksi Viron vähittäiskauppamarkkinoilta.

Venäjän toiseksi suurimpaan yritykseen eli öljy-yhtiö Lukoiliin vahvasti kytkeytyvän Teboil-ketjun suomalaisilla kauppiasyrittäjillä on nyt suuri hätä.

Useat eri etujärjestöt ovat kertoneet irtisanoneensa jäsenistönsä Teboil-yhteistyösopimukset, minkä ohella myös suuri määrä yksityishenkilöitä ja yrityksiä on ilmoittanut lopettaneensa tankkaamisen Teboil-ketjuun kuuluvilla asemilla.

Tuoreimpina esimerkkeinä Motonet ja Varaosamaailma ovat poistaneet Teboil-tuotteet tänään valikoimastaan kokonaan ja jäädyttäneet myös liikepaikkayhteistyönsä.

Ilta-Sanomat vieraili sunnuntai-illalla pikaisesti neljällä eri Teboil-asemalla Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Kaksi asemista oli Teboil Express -automaattiasemia, jotka olivat vierailuhetkellä täysin autioita.

Myöskään auki olleilla palveluasemilla ei näkynyt lainkaan tankkaajia, mutta muutamia kahvi- ja päivittäistavaraostoksilla olleita asiakkaita oli kuitenkin liikkeellä.

Teboil-kauppiaat ry:n puheenjohtaja Pekka Haapalainen kertoo Ilta-Sanomille tilanteen olevan nyt paitsi vakava ja tuskaisa, myös yhä hyvin epäselvä, minkä vuoksi kauppiasyhdistyksen hallitus kokoontuu tänään kriisikokoukseen.

– Kokouksessa katsotaan missä nyt ollaan ja mitä tämä meille tarkoittaa, Haapalainen sanoo.

Minkälaisia vaikutuksia boikotilla on viikonlopun aikana ollut?

– Kokonaisuudesta en pysty sanomaan mitään, mutta se on tiedossa, että suuria asemakohtaisia eroja on. Esimerkiksi omalla asemallani Itä-Helsingissä boikotti on näkynyt. Osa asiakkaista on siihen lähtenyt, mutta toisaalta on myös iso osa jotka ovat ymmärtäneet meitä yrittäjiä.

– Isoin asia on nyt kauppiaan kannalta julkisuuskuva. Eli se, miten asiakkaat meitä ymmärtävät. Boikotointi aiheuttaa yrittäjille valtavaa tuskaa, joka heijastuu myös yrittäjien perheisiin ja työntekijöihin. Ukrainan tilanne on hirveä, mutta me kauppiaat olemme siihen syyttömiä. Tilanne on sietämätön.

Onko mahdollista, että Teboil-yrittäjät vaihtavat ketjua jos tilanne menee mahdottomaksi?

– Tätä asiaa ei ole meillä sen enempää spekuloitu. Jos jotain voi sanoa, niin se on varmasti tapauskohtaista. Osa yrittäjistä omistaa kiinteistönsä itse, mutta valtaosa on vuokralla Teboilin omistamalla kiinteistöllä.

Minkä viestin Teboil-kauppiaat haluavat nyt lähettää suomalaisille?

– Meidän ajatuksemme ovat Ukrainassa, ja jatkamme toimintaa niin hyvin kun pystymme. Toivomme, että boikotointia ei suunnata nyt vääriin kohteisiin.

Juridisesti Teboil-kauppiailla ei ole suoraa kontaktia venäläiseen Lukoiliin.

Oy Teboil Ab on kuitenkin sataprosenttisesti Lukoilin omistuksessa. Lukoil on Gazpromin jälkeen Venäjän toiseksi suurin yritys ja vahvassa kytköksessä presidentti Vladimir Putinin hallintoon.

Huomioitavaa on, että Teboilien Suomessa myymät polttoaineet eivät tule sellaisenaan suoraan Venäjältä, vaan yhtiö ostaa ne muun muassa Suomen lainsäädännön biokomponenttivelvoitteiden vuoksi Nesteen jalostamolta.

Oy Teboil Ab on Suomen toiseksi suurin öljy-yhtiö, joka vastaa vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan 15,6 prosentista Suomen bensiini-, 28,8 %:sta dieselöljy-, 37,7 %:sta kevyestä polttoöljy-, 45 %:sta raskaasta polttoöljy-, 40,1 %:sta nestekaasu- ja 25,5 %:sta voiteluainemyynnistä.