Kolme kiinnostavaa pointtia Toyotan uudesta sähköautosta

IS tutustui Toyotan uuteen sähköautoon Espanjassa. Samalla kävi selväksi muun muassa kolme oleellista pointtia.

Sitges, Espanja

Kuinka sujuu lataaminen?

Hyviin uutisiin kuuluu, että bZ4X:ssä on eurooppalaisittain yleisin CCS-latausyhde, ja siinä voi hyödyntää enimmillään 150 kilowatin lataustehoa. Akuston lataamiseksi on kolme vaihtoehtoa. Suurtehoasemalla 80 prosentin varaustaso on saavutettavissa noin 30 minuutissa. Tilapäisesti lataus onnistuu kyllä tavallisesta pistorasiastakin, mutta kotona tai vaikkapa työpaikalla kiinteästi asennettu seinälatausasema on parempi ratkaisu. Auton tehokkaampi 11 kW:n sisäinen laturi tulee kuitenkin saataville vasta loppuvuodesta 2022.

Toimiiko latauksen valmistelu?

Tämänhetkisen tiedon mukaan bZ4X-mallit eivät, hieman yllättävästi, osaa valmistella auton akkua latausta varten julkista latausasemaa lähestyttäessä, toisin kuin kehittyneimmät sähköautot tällä hetkellä osaavat. Tällä toiminnolla saavutettaisiin hallitumpi ja nopeampi lataustapahtuma.

Toyotalla on kuitenkin käytössään MyT-sovellus, jonka kautta latausasemien etsiminen ja niiden tietojen tarkastaminen onnistuu reaaliajassa. Sovelluksesta voi tarkastaa latausaseman käytettävyyden, latausnopeuden ja pistoketyypit sekä tarkastella lataushintoja ja käynnistää latauksen.

Millainen on takuu?

Toyota tunnetaan luotettavista autoistaan. Millaisen takuun Toyota antaa sähköautolleen? Koko bZ4X:n tehdastakuu on kolme vuotta tai 100 000 km, EV-järjestelmän komponenttitakuu viisi vuotta tai 100000 km. Korkeajänniteakuston luvataan kestävän vähintään 10 vuotta 70 prosentin kapasiteetissa.

Toyotan luotto tuotteeseensa on peräti niin kova, että auton akkutakuu on laajennettavissa miljoonaan kilometriin akkuturvaohjelman avulla. Tällöin auto tarkastetaan valtuutetuissa Toyota-huoltopisteissä vähintään vuosittain, mutta varsinaisia lisäkuluja ei omistajalle synny.

