Ruotsalaislehti: Ylellisen Volvo-mallin haastaja tulee Kiinasta

Jälleen yksi kiinalainen automerkki on lanseeraamassa uutuusmallinsa Euroopassa.

Voyah Freen pituus on 4,904 metriä. Akseliväli on 2,960 metriä.

Voyah-merkin Free-malli lanseerataan aluksi Norjassa, minkä jälkeen uutuus etsii jalansijaa muualta Euroopasta, pohjoismaiset julkaisut ja Carnewschina-sivusto kertoivat tällä viikolla.

Monet kiinalaiset automerkit ovat vakiinnuttamassa asemiaan Euroopassa. Kiinalaisomisteisen MG:n lisäksi muun muassa Maxus, Nio, Xpeng, Aiways ja DFSK ovat tuoneet markkinoille uusia sähköautoja.

Jättimäisen Dongfeng-konsernin start-up-yritys Voyah valmistautuu Euroopan lanseeraukseen Free-mallillaan, jota ruotsalainen Vi Bilägare -lehti vertasi Volvo XC90 -mallin kilpailijaksi.

Näillä eväin Voyahin pitäisi kilpailla eurooppalaisten merkkien kanssa.

Voyah tukee näkyvyyttään avaamalla kesällä "lippulaivamyymälän" Osloon, Carnewschina kertoi. Ensimmäiset toimitukset norjalaisille ostajille alkavat neljännen vuosineljänneksen aikana.

Toistaiseksi Free on Voyahin ainoa malli. Se on saatavissa kahdella eri vetotavalla täyssähköisenä. Takavetoisen auton teholukema on 347 hevosvoimaa (520 newtonmetriä). Nelivetoversiossa lukemat ovat 694 hv ja 1040 Nm. Akun koko on 88 kWh. Epävirallinen toimintamatka on jopa 500 kilometriä. Kyse ei kuitenkaan ole WLTP-syklin mukainen lukema.

Voyah on saatavilla on myös ladattavana hybridiversiona 1,5-litraisella bensiinimoottorilla. Siinä on 33 kWh:n akku. Sähköinen toimintamatka on 140 kilometriä kiinalaisella mittaustavalla. Voyah Freen hinnat alkavat Kiinassa alle 44 000 eurosta.

