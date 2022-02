Toyotan uusi sähköauto bZ4X on yllättävän pätevä maastossa.

bZ4X:n suurin sallittu kahluusyvyys on puoli metriä. Tässä edetään 35 sentin vesihaudassa.

Sitges, Espanja

Toyotan merkittävin uutuus tälle vuodelle lienee sen ensimmäinen massatuotantoon suunniteltu uuden ajan sähköauto bZ4X. Erikoisesti nimetty bZ4X on sekä Toyotan ensimmäinen akkusähköauto, että kokonaan uuden bZ-tuoteperheen airut.

Auton tuotanto alkaa huhtikuussa Japanissa. Ensimmäisten yksilöiden uskotaan saapuvan maahamme jo ennen juhannusta. bZ4X on suunniteltu yhteistyössä vankasta neliveto-osaamisestaan tunnetun Subarun kanssa.

Varsinainen yllätys bZ4X:n nelivetoversion kanssa koettiinkin Ilta-Sanomien ensitestillä maastoradalla, eikä niinkään maantiellä.

Sähköisen bZ4X:n maastokyvykkyys on Toyotan mukaan RAV4:ää parempi, jopa niin selvästi, että vertaus Land Cruiseriin on oikeutettu. Tässä suhteessa bZ4X on nelivetoisena positiivinen tuttavuus: valitsemalla keskikonsolin ajotiloista Mode X -valitsimesta kakkosasetuksen eli syvän lumen tai mudan asetuksen, pääsee autolla pois paikoista, joista muuten ei olisi ollut juurikaan toivoa selvitä kuiville.

Ero tavalliseen nelivetotilaan on selvä, eikä edes huippuliukas muta estä autoa etenemästä pois pahoista paikoista. Rapa lentää, mutta bZ4X etenee. Tätä ei autosta päällepäin katsomalla osaisi uskoa. Tavalliset katurenkaat toki asettavat rajansa, mutta silti.

Edes liukas muta ei pysäytä Toyota bZ4X:ää, kunhan valitsee oikean ajotilan.

Sähkö-Toyota ei myöskään pelkää vettä. Kahluusyvyyttä bZ4X tarjoaa peräti puoli metriä, ja sekä mäkipidätin että mäkinousuavustin toimivat ensitestillä hienosti. Esimerkiksi alamäkeen laskeuduttaessa auton nopeus on säädettävissä kytkimestä itselle sopivaksi. Toisaalta, vaikka bZ4X yllättääkin kyvyillään hankalissa olosuhteissa, on fakta, että maavaraa on hieman vajaat 21 senttiä – kyseessä ei siis ole maastoauto.

Luvassa ei Toyotan mukaan ole myöskään ilmajousitusta, jonka avulla maavaraa voisi lisätä.

Toyota on luonnollisesti innoissaan uutuudestaan, ja yhteistyö Subarun kanssa onkin tuottanut hankaliin oloihin ajateltuna yllättävän hyvän täyssähköisen tuotteen. Toyota puhuukin bZ4X:stä ”ensimmäisenä maastokelpoisena täyssähkö-crossoverina”. Sitä se ei kuitenkaan ole, sillä Vuoden Autoksi Maailmassa valittu Jaguar I-Pace ehti markkinoille jo muutama vuosi sitten. Myös sen maastokyvyt yllättävät monet – ja Jaguariin saa myös sen ilmajousituksen.

