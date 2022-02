Leasingfirman toimitusjohtaja uskoo nyt liikkumisen hinnan nousuun

Fleet Innovation kysyi autonhankkijoilta valinnan perusteista. Esiin nousi uusi ykköstekijä.

Kuvan teholatauslaite on ainakin toistaiseksi pysynyt käyttäjilleen ilmaisena. Isommassa kuviossa lataamisen maksullisuus koskettaa silti yhä useampaa sähköautoilijaa. Yleisellä tasolla edessä on liikkumisen hinnan nousu, uskoo Fleet Innovationin toimitusjohtaja Sakari Viitanen

Bensiinimoottoreista halutaan siirtyä nyt täyssähköisiin autoihin, kertoo leasingyhtiö Fleet Innovationin tekemä kysely.

Alkutalvesta tehdyn kyselyn mukaan myös auton käyttövoima on noussut autovalinnassa ennen kuulumattomasti jopa auton hintaa suuremmaksi kriteeriksi.

Hinta kiilautui kyselytuloksissa täpärästi toiselle sijalle ja kulutus ja päästöt kolmannelle.

Neljänneksi jäi auton tuotemerkki.

– Hinta on aina ollut ohjaava tekijä auton ostossa, mutta nyt ohi on noussut voimakas ekologinen trendi, josta sähkön suosiminen käyttövoimana on selkeä merkki, Fleet Innovationin toimitusjohtaja Sakari Viitanen kommentoi tulosta.

Siirtymä sähköön ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että autoilu halpenisi tai pysyisi edes saman hintaisena.

– Vaikka bensan hinta on nyt korkealla, on vastaava nousu nähty myös sähkön hinnan osalta. Liikkumisen hinta kasvaa jatkossa.