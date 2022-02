Toyota bZ4X ensitestissä: Ei nyt ihan Land Cruiser, mutta onpa varsin maastokykyinen uutuus

Ensitesti: Toyotan täyssähköauto saapuu jälkijunassa, mutta yllättää maastossa.

Sitges, Espanja

Akkusähköauton lanseeraus on autojätti Toyotalle iso tapahtuma. Ehkä jopa isompi kuin yhtiö itse haluaisi myöntääkään, sillä totuus on, että sen Mirai-vetysähköauton kehittely on osoittautumassa osin väärän hevosen veikkaamiseksi. Vedystä ei isossa mittakaavassa 2020-luvun henkilöautoliikenteen ratkaisijaksi vielä ole. Sen sijaan akkusähköautot ovat jo ihan tavallista tätä päivää, jopa Suomessa.

Toyota saapuu siis sähköautomarkkinoille hieman jälkijunassa, sillä tärkeimmät kilpailijamerkit ovat ehtineet temmeltää markkinoilla jo vuosia – Tesla käytännössä vuosikymmenen.

Uutuus on noin 4,7 metriä pitkä ja reilut 1,6 metriä korkea, eli ulkomitoiltaan varsin tavanomainen crossover.

Ovatko bZ4X:n kyljissä eri suuntaan seilaavat pokkaukset tyylikkäät vai eivät, päättäköön jokainen itse tykönään.

Kaksiosainen takaspoileri tulee jo keskimmäisen varustetason mukana.

Parempi myöhään kuin ei ollenkaan. Lisäksi Toyotan bZ4X-sähköauto saapuu meikäläisittäin herkullisella hetkellä, kun merkin suosio on muutenkin ennennäkemätöntä. Suomen maahantuonnissa uskotaan, että sähköauto tuo merkille vielä lisää asiakkaita.

Erikoisesti nimetty bZ4X on sekä Toyotan ensimmäinen massamarkkinoiden sähköauto että kokonaan uuden bZ-tuoteperheen ensi airut. Mallinimessä numero 4 määrittää auton kokoluokkaa, X kertoo tuotteen olevan ns. crossover. Lyhenne bZ tulee sanoista Beyond Zero, millä viitataan nollapäästöihin.

Uutuuden WLTP-normitoimintamatkaksi on mitattu enimmillään noin 450 kilometriä – ei siis mitään maata mullistavaa, vaan varmaa perusosaamista.

Ohjaamo on hyvin Toyotamainen: harmaa mutta perustoimiva.

Auto tulee saataville niin etu- kuin nelivetoisena. bZ4X:ssä käytettävä tuore e-TNGA-perusrakenne taipuu aina pienimmän A-segmentin kulkineen alustasta kookkaan D-luokan edustuspelin perustaksi, joten samasta teemasta tullaan näkemään myös pienempiä versioita. Hyvä niin, sillä ei tämäkään sähköauto vielä varsinainen kansanauto ole – lähtöhinnat alkavat etuvetoisena hieman alle 47 000 eurosta, jatkuen aina 60 000 euron nelivetoversioon.

Mittaristoa luetaan valtavirrasta poiketen ohjauspyörän yli. Idean on alun perin esitellyt Peugeot jo useita vuosia sitten.

Kookkaampi kosketusnäyttö heijastelee ajoittain harmillisesti. Näyttöä olisi voitu kääntää hieman kuljettajan suuntaan.

Uutuus on kehitetty yhteistyössä Subarun kanssa. Sisarmalli on nimeltään Solterra.

bZ4X:n muotoilussa mennään taatulla Toyota-ilmeellä, jossa keulaa hallitsee valoryhmittelyn uusi Hammerhead-nimen saanut tyyli. Samaa viirumaista ajovaloilmettä on luvassa lisää muihin Toyotan malleihin. Muutoin autossa on paljon samoja teräväreunaisia viitteitä kuin RAV4:ssä, mutta hieman sulavammassa muodossa.

Sisätiloja hallitsee Toyotalle ominainen, tuttu arkinen ja harmaa tunnelma. Tilaa autossa on hyvin niin edessä kuin takanakin uusien sähköautojen tapaan.

Kojelaudan yllätys on, että hansikaslokeroa ei ole lainkaan. Syynä tähän on autoon tulevaksi kaavailtu infrapunalämmitys samalle paikalle.

Kuljettajan eteen avautuu hieman yllättäen ohjauspyörän yli luettava mittaristo, ja ohjauspyörä laskeutuu melko alas lähelle syliä. Takaistuimella on sähköautojen tapaan hienosti jalkatilaa, mutta istuin on sen verran matalalla, että reisituki jää vaatimattomaksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että ensitestin autot olivat vielä prototyyppejä – eivät tuotantomalleja.

Ajo-ominaisuuksiltaan bZ4X on hyvää perustavaraa. Tehokkaampi nelivetoversio kiihtyy pontevasti, mutta varsinaista wau-efektiä ei pääse syntymään.

Ohjaustuntuma on ennalta-arvattava ja tunnokaskin, mutta se kuuluisa keskialueen tuntuma on jonkin verran epämääräinen ja hontelo.

Moottoritienopeuksissa auto on vakaa ja hiljainen, mutta sivupeilien suunnalta kuuluu ilmavirran suhinoita sisätiloihin. Jousitus tuntuu tässä vaiheessa säädetyn neutraalin dynaamiseksi, eikä ainakaan liian kovaksi. Suurehko omamassa ei voi olla tuntumatta ajotuntumassa.

Auton naisääninen navigaattori osaa ilahduttavasti suomen kielen, mutta itse navigaattori osoittautui ainakin ensitestillä hieman hitaaksi – ajo-ohjeet tulivat liian usein liian myöhään, ja karttatietoa piti navigoidessa opetella ennakoimaan.

Varsinainen yllätys koetaan maastoradalla. Nimenomaan neliveto on pääosin Subarun käsialaa, joten odotusarvot ovat korkealla.

Takana on runsaasti jalkatilaa, mutta istuinosa on matalalla. Se ei tiedä reisituelle hyvää.

Auton maastokyvykkyys on Toyotan mukaan RAV4:ää parempi. Tässä suhteessa bZ4X on nelivetoisena positiivinen tuttavuus: valitsemalla keskikonsolin ajotiloista syvän lumen tai mudan asetuksen autolla pääsee pois paikoista, joista muuten ei olisi ollut juurikaan toivoa selvitä kuiville. Kahluusyvyyttä bZ4X tarjoaa peräti puoli metriä, ja sekä mäkipidätin että mäkinousuavustin toimivat ensitestillä hienosti.

Toyota bZ4X:n varustetasot ovat niin etu- kuin nelivetoversioissakin Active, Style ja Premium. Lisäksi etuvetoautoista on saatavilla rajoitetun ajan ns. Launch Edition -versio.

Tavaratila on 452 litrallaan kohtuullisen hyvän kokoinen.

Seitsemäntuumainen digimittaristo, lämmitettävä ohjauspyörä ja tuulilasi sekä sähköisesti toimiva tavaratilan kansi ovat vakiovarusteita. Muun muassa suurempi 12,3-tuumainen kosketusnäyttö, istuinten synteettinen osanahkaverhoilu, mukautuva kaukovalojärjestelmä ja kaksiosainen takaspoileri tulevat Launch Edition- ja Style-varustelutasojen myötä. Ylimpään Premium-tasoon sisältyvät vielä 20-tuumaiset pyörät, täystekonahkaverhoilu ilmastointitoiminnoin etuistuimilla, panoraamakattoikkuna ja automaattinen pysäköintijärjestelmä.

Suomeen uusi bZ4X saapuu ennen kuluvan vuoden juhannusta.

Mukana kulkeville latausjohdoille on oma poteronsa tavaratilan välipohjan alla.

Tekniikka Toyota bZ4X Premium AWD Moottori sähkömoottorit etu- ja taka-akseleilla, 160 kW (217 hv), 336 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 6,9 s, huippunopeus 160 km/h Toimintamatka 450 km Latausnopeus 6 h 30 min (11,0 kW) Ajoakku 71,4 kWh (brutto) Kulutus 15–16 kWh / 100 km (arvio) Voimansiirto A, neliveto Mitat p 4 690, l 1 860, k 1 650 mm, akseliväli 2 850 mm, omamassa 2 005 kg, tavaratila 452 l Hinta 59 980 euroa

