Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittaa auton hinta-arviopalvelusta

Toimintaohjeita uhreille

Jos olet tilannut hinta-arviopalvelun tietämättä sen maksullisuudesta, et ole tehnyt tilausta lainkaan tai sen on tehnyt puolestasi joku muu, esimerkiksi alaikäinen lapsi, tee yritykselle kirjallinen reklamaatio. Koska kyse on etämyynnistä, palvelua koskee 14 päivän peruuttamisoikeus.

Usein ainoa kanava reklamoida on verkkosivuilta löytyvä yhteydenottolomake. Ota ennen lähettämistä lomakkeesta kuvakaappaus ja pidä se tallessa. Yritykset vastaavat usein no-reply-osoitteista, jos vastaavat.

Voit reklamoida suomeksi, jos sivustokin toimii suomeksi, mutta varmuuden vuoksi omasta reklamaatiosta kannattaa toimittaa yritykselle myös englanninkielinen käännös.

Voit hyödyntää yritykselle reklamoidessasi seuraavia tekstejä ja valita niistä tilanteeseen sopivan vaihtoehdon:

En ole tilannut teiltä hinta-arviopalvelua maksullisena palveluna. Mainoksessanne tai tilauslomakkeessanne ei kerrottu, että kyseessä on maksullinen palvelu. Vaadin välittömästi mitätöimään lähettämänne laskun.

En ole tilannut teiltä hinta-arviopalvelua. Tutustuin sivustoonne, mutta en tehnyt tilausta. Poistuin sivulta painamatta tilaa-painiketta, mutta vastaanotin teiltä perusteettoman vahvistuksen tilauksesta. Vaadin välittömästi mitätöimään lähettämänne laskun.

En ole tilannut teiltä hinta-arviopalvelua. Omistan kyseisen ajoneuvon, mutta tilauksen on tehnyt joku muu eikä tilaus näin ollen sido minua. Vaadin välittömästi mitätöimään lähettämänne laskun.

Voit reklamoida edellä kuvatulla tavalla, vaikka arvion tai laskun saamisesta olisi kulunut yli 14 päivää. Yksi reklamaatio yritykselle riittää.

Säilytä saamasi hinta-arvio, laskut sekä reklamaatiosi ja siihen yritykseltä mahdollisesti tuleva vastaus,

Ole yhteydessä neuvojen saamiseksi Euroopan kuluttajakeskukseen, jos yritys reklamaatiosta huolimatta antaa laskun perintätoimiston perittäväksi tai saattaa asian tuomioistuimeen.

Aiheettomasta perinnästä on tehtävä reklamaatio perintätoimistolle; voit hyödyntää siinä Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta löytyvää mallia.