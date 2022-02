Oulun poliisin tietoon on tullut viime aikoina useita autokauppoihin liittyviä petosrikoksia.

Poliisin mukaan tyypillistä tapauksille on, että ostaja on koeajon jälkeen ollut maksavinaan myyjän pankkitilille kauppasumman, mutta auton omistuksen siirryttyä ostajan nimiin on ilmennyt, että maksu on peruttu.

Kuvio on mennyt näin: ostaja on näyttänyt myyjälle matkapuhelimestaan kuittia rahan siirrosta, jolloin myyjä on luullut saaneensa kauppasumman tililleen. Sen jälkeen myyjä on luovuttanut ostajalle tunnuksen, jolla hän saa siirrettyä ajoneuvon omiin nimiinsä.

Poliisi muistuttaa, että myyjän kannattaa aina varmistaa omalta tililtään, että kauppasumma on siirtynyt sinne. Pelkkä maksukuitin näyttäminen ei ole luotettava todiste maksun toteutumisesta.