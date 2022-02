Sähköauton toimintamatkasta katoaa kylmällä jopa 40 prosenttia – riitoja on luvassa, kun käytetyt tulevat markkinoille

Kun sähköautolla ajetaan kylmässä, toimintamatkat ja latausajat tulevat edelleen osalle sähköautoiluun siirtyneistä yllätyksinä.

Kuluttajariitalautakuntaan tehtyjen sähköautojen toimintamatkoihin liittyvien ratkaisupyyntöjen määrä on kasvussa, vaikka volyymi onkin vielä vähäinen.

Tilanne muuttuu, kun markkinoille alkaa vyöryä maahantuotuja käytettyjä täyssähköautoja.

Paineita yritetään lisätä myös autoteollisuudelle, jotta kylmällä säällä matkanteko sähköautolla olisi luotettavaa. Mutta onko pohjan perukoiden markkina-alue autoteollisuuden näkökulmasta niin vähäinen, että viesti jää kuulematta?

Sähköautojen valmistajat testaavat autojensa ominaisuudet 23 celsiusasteen lämmössä, mikä vastaa mukavaa kesäsäätä Suomessa. Maailmanlaajuinen mittausjärjestelmä tunnetaan nimellä WLTP.

Kylmä ajoakku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.

Paineita valmistajille yritetään kasvattaa myös talviajotesteihin, jolloin niistä saatava tieto vastaisi paremmin myös Pohjoismaiden olosuhteita.

Autoliiton kaupallinen johtaja Niila Rajala kertoo, että vastaava norjalainen järjestö, NAF, on parin vuoden ajan testannut Norjassa markkinoituja sähköautomerkkejä. Suomen Autoliitto tekee yhteistyötä naapurimaan järjestön kanssa.

– Norjalaiset tekevät kaksi testiä, toinen tehdään talvella ja toinen kesällä.

– Tuloksia verrataan valmistajien ilmoittamiin toimintamatka- ja latausaikatietoihin.

– Muutaman vuoden sisällä on tarkoitus saada riittävästi luottavaa vertailutietoa, Rajala kertoo.

Tiedot on tarkoitus toimittaa autoteollisuudelle. Pohjolan markkina-alue on pieni, mutta tietojen toivotaan vaikuttavan valmistajiin.

– Autoteollisuus on kiinnostunut norjalaisten tekemistä testeistä.

– Testitulosten mukaan talvioloissa autojen toimintasäde on pudonnut 11-40 prosenttia valmistajien lupaamasta ajomäärästä, Rajala kertoo.

Rajala ajelee itsekin nykyään sähköautolla ja oman kokemuksensa mukaan kesällä hän on voinut ajaa täyssähköautollaan 450 kilometriä, mutta talvikelissä kilometrit ovat olleet 310-330.

Rajalan mukaan Autoliittoon on kantautunut vähän viestejä täyssähköautojen ongelmista. Hän uskoo sähköautojen akkujen tehon kasvavan ja ajomatkojen pidentyvän.

– Monet asiat kehittyvät tulevina vuosina. Toivottavasti pohjoisessa tehdyt testit alan teollisuus noteeraa.

– Norja on meille hyvä laboratorio, ja yhteistyötä on syytä pitää yllä. Meillä on iso intressi, kun tiedämme, että vuoteen 2030 mennessä tieliikenteessä olisi jo 600 000 – 700 000 sähköautoa ja ladattavaa hybridiä.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajan Pauli Ståhlbergin mukaan sähköautojen ympärillä käytävä keskustelu on mennyt parempaan suuntaan. Hänen mukaansa autoala on lisännyt informaatiota ja se on vaikuttavat myönteisesti.

– Kuluttajat eivät osanneet ottaa riittävästi selkoa sähköautoista ja tekivät niin sanotusti oman mokan. Nyt he paneutuvat perusteellisemmin autokohtaisiin tietoihin ja ohjeisiin, Ståhlberg toteaa.

Pauli Ståhlberg.

Lautakuntaan tulevien ratkaisupyyntöjen määrä nousee, mutta se on edelleen hyvin pieni osa kaikista ratkaisuista.

– Uusien täyssähköautojen osuus on vielä varsin pieni. Niiden osalta asiat usein hoituvat ajoneuvon voimassa olevan takuun kautta, eikä niistä tule juurikaan valituksia.

Ståhlberg kuitenkin toteaa, että tilanne muuttuu muutamassa vuoden todennäköisesti hyvinkin paljon.

– Meillä ei ole vielä käytettyjen sähköautojen markkinoita laajassa mitassa, mutta muutos on tulossa.

– Akuilla on elinkaarensa ja niitä koskevat asiat nousevat oletettavasti käytettyjen osalta esille. Akun kapasiteettiin vaikuttavat monet tekijät, kuten ajonopeus, sää, ikä ja auton kuorma.

Autokaupan ja alan teollisuuden Ståhlberg toivoo lisäävän tiedotusta.

– Ennen kaikkea tulisi kertoa miten vaikuttava toimintasäteeseen ajo-olot.

– Kuluttajan pitäisi saada tietoa, millainen ajoneuvon kulutus on huonoimmissa sääoloissa ja millainen se on parhaissa mahdollisissa sääoloissa.

– Tiedoilla olisi kuluttajalle todellista arvoa, kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja toteaa.

Autotuojat- ja teollisuus ry on toimittanut kuluttajaviranomaisille ja myyjäliikkeille yleistietoa sisältävän esitteen sähkö- ja hybridiautojen tekniikasta ja ominaisuuksista. Tekninen asiantuntija Markus Markkanen korostaa erityisesti myyjäliikkeiden vastuuta oikean tiedon välittäjinä.

– Sähköautojen testitulokset perustuvat keskivertoajoa jäljitteleviin mittauksiin, eikä niillä voida kuvata auton tapauskohtaista kulutusta liikenteessä.

– Kylmissä oloissa toimintamatka pienenee ja oikeita arvoja on hankala antaa.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetuista ohjearvoista paljonkin.

– Kulutukseen vaikuttavat mm. sähköajon osuus, lataaminen, ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, ajokeli, ilmastoinnin ja lämmityksen käyttö ja auton kuormaus. Näiden seikkojen vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästi ilmoitetuista arvoista, Markkanen muistuttaa.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetuista ohjearvoista paljonkin. Markkanen muistuttaa, että lopputulos riippuu käytetystä latauspisteestä, samaan aikaan ladattavien auton määrästä, akun varauksesta ja peräkkäisten pikalatausten tiheydestä.

– Kun kokemukset sähköautoista kasvavat lisääntyy myös kuluttajien tietämys. Parempaan suuntaan ollaan menossa, Markkanen uskoo.