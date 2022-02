Koeajossa kovasti kehuttu sähköauto nyt nelivedolla: Kia EV6 GT-Line AWD:lla on ilo ajaa

Takavetoinen Kia EV6 on saanut aiemmin IS:ssa jopa ylistäviä luonnehdintoja, mutta tarjoaako nelivetoversio vielä parempaa kyytiä?

Kia on onnistunut jopa hämmentävän tyylikkäästi yhdistämään melko korkealla istuttavan katumaasturin muodon sujuvasti fastback-koriin

Liikennevalotolpassa loistaa punainen. Edessä seisovien autojen päästämät pakokaasupilvet sekoittuvat toisiinsa katuvalojen kelmeydessä.

Vaihtelevat sääolosuhteet ovat muokanneet tien rosoiseksi teräsjääksi. Valon vaihduttua vihreäksi vikuroivasti käyttäytyvät autot pyrkivät etenemään kohtisuoraan, mutta vaikealta näyttää. Nämä ovat niitä päiviä, jolloin Etelä-Suomessakin nelivedon kaipuu on monella autoilijalla vallitseva tunne.

EV6:tta kaupataan kahdella eri akkukoolla. Pienemmän (58 kWh) hinta nelivetoisena on 51 551 euroa.

Latausyhde löytyy takanurkasta. EV6:n latausluukun toiminnallisuus päihittää monen muun mallin yritelmät: luukku aukeaa helposti ja sulkeutuu ikään kuin imaisten.

Kylkiin jäätynyt lumi ei estänyt ovien avaamista. Avain taskussaan lähestyvää kuljettajaa tervehtivät kahvat kuuluvat lisävarusteisiin.

Vaikeuksitta etenevä, kahdella sähkömoottorilla ja neljällä vetävällä pyörällä varustettu Kia EV6 AWD 77,4 kWh on yksi vastaus tarpeeseen. Nelivetoinen EV6 liikahtaa oletusarvoisesti takapyörien voimalla, mutta tarpeen tullen etupyörät liittyvät talkoisiin. Liikkeellelähdöt ovat vaivattomia ja loogisia, vaikkei maavara annakaan selviytymislupausta ihan syvimmistä kinoksista.

Kannattaako silti pulittaa nelivedosta pitkälti yli 3<TH>000 euroa enemmän kuin takavetoisesta. Toisaalta, onko hintaero enää merkittävä, kun puhutaan yli 50<TH>000 euroa maksavasta autosta?

Omia tarpeitaan kannattaa miettiä. EV6:n neliveto luo valmiudet varmempaan etenemiseen säästä riippumatta, ja nelivetoinen on takavetoista nopeampi, mutta miinusmerkeiksi jäävät hieman lyhyempi toimintasäde, 105 kilon lisämassa ja se korkeampi hinta.

Kahden näytön paneeli kaartuu mukavasti. Jalkatilaa on edessä järjestynyt hienosti.

Takavetoisen EV6:n tapaan ajo-ohjelmia voi vaihdella mielensä mukaan samoin kuin regeneratiivista jarrujärjestelmää.

Kian ja Hyundain käyttämä kameran ja näytön yhteistoiminta lisää ajoturvallisuutta, kun viereisellä kaistalla on liikettä.

Latauksen edistyminen näkyy mittaristossa.

Etuakselille asennettu toinen sähkömoottori nostaa EV6 GT-Line AWD:n kokonaistehon ja vääntömomentin 168 kilowatista ja 350 newtonmetristä 239 kilowattiin ja 605 Nm:iin. Nollasta sataan nelivetoversio kiihtyy yli kaksi sekuntia nopeammin kuin takavetoinen (5,2 sekuntia). Huippunopeus molemmissa on 188 km/h.

Mahdollista toimintamatka-ahdistusta voi hälventää sillä, että EV6:n sähköjärjestelmän toimintajännite on 800 volttia. Kun EV6 liitetään 350 kW:n laturiin, 77,4 kWh:n ajoakun voi ladata teoriassa kymmenestä 80 prosentin tasoon vain 18 minuutissa. Aika nopeaa. Toivottavasti ajantappokahviksi tilattu latte ei ole liian kuuma.

Lue lisää: Ensitesti: Kian uusi sähköauto EV6 on lähes täyskymppi!

Lue lisää: Koeajo: Kia EV6 on kehunsa ansainnut – pesee sähköserkkunsa muodoillaan ja käytettävyydessä

Jos supernopean latauspaikan ylipäätänsä löytää, niin ainakin talvella voi ihan rauhassa odotella kahvin jäähtymistä, sillä esimerkiksi 50 kW:n latauksessa nopeus jäi selvästi alle 40 kW:n. Entistä useammat sähköautot kykenevät valmistelemaan yhdessä navin kanssa akun suurteholatausta varten, mutta ominaisuus uupuu EV6:sta.

Neliveto syö hiukan tavaratilaa takana ja edessä.

Nelivetoinen voi vetää samaa 1 600-kiloista peräkärryä kuin takavetoinenkin, kunhan ajoakussa on vähintään 30 prosenttia virtaa. Etukannen alla oleva lisätavaratila on eteen sijoitetun toisen moottorin vuoksi 30 litraa pienempi kuin takavetoisessa. Nelivetoisen tavaratila on 490 litraa, kun takavetoinen ottaa kyytiin 520 litraa.

Takavetoisen EV6:n tapaan ajo-ohjelmia voi vaihdella mielensä mukaan samoin kuin regeneratiivista jarrujärjestelmää. Jyrkin vaihtoehto sopii ruuhka-ajoon, mutta vapaammilla väylillä käyttö tuntuu vapaan rullauksen rinnalla tahmaiselta ja tökkivältä.

Takavetoisen ”frunk” eli etutavaratila kutistuu takavetomallissa noin 50 litrasta 20 litraan.

Verrattuna takavetoiseen nelivetoversio tarjoaa jään ja lumen keskellä varmaotteisemman ajokokemuksen. Nelivetoisen lisäpainon vaikutusta ajoon on vaikea havaita, sillä alusta tuntuu toimivan kuten takavetoisessa; aavistuksen tiukasti mutta asiallisen jämerästi. Kantama on hyvä, muttei EV6:kaan ole tässä mielessä vielä se sähköautoilun käänteentekevä voima.

Jos kohta EV6:n dynaamisten led-ajovalojen teho jää silmämääräisesti vajaaksi, niin muutoin palikat ovat hyvässä järjestyksessä. Vetotavasta riippumatta EV6:lla on ilo ajaa.

Lue lisää: Auto Bild -lehti testasi – näin kävi sähköautojen toimintamatkoille 130 km/h nopeudessa