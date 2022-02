Polttoaineiden hinnannousu näkyy myös aurauslaskuissa – hinta räjähtänyt dieseliäkin voimakkaammin

Polttonesteiden raju hinnannousu on ajanut kone- ja urakointiyrityksiä akuuttiin kriisiin, kertoo alan etujärjestö Infra.

Dieselin ja kevyen polttoöljyn kohonneet hinnat näkyvät nyt myös työkoneyrittäjien kukkarossa.

Lue lisää: Bensiini ja diesel jyräävät vaihtoautokauppiaan kiinnostus­tilastoissa – sähkö vasta sijalla neljä

Osa yrittäjistä on onnistunut siirtämään uusia kustannuksia hintoihin tai yrityksen toiminta on muuten sietänyt energian hinnannousua, mutta osa on joutunut myös akuuttiin kassa- ja kannattavuuskriisiin.

Alan etujärjestö Infra ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö kertoo kevyen polttoöljyn hinnan nousseen lokakuusta 2020 tammikuuhun 2022 peräti 64 prosenttia.

– Työkonevaltaisilla aloilla polttoaineena yleisesti käytetyn kevyen polttoöljyn hinnannousu on ollut kaikkein rajuinta.

Lue lisää: Turun kaupunki jätti ministeriölle lausunnon auto­kannan pienentämisestä ja nopeus­rajoitusten alentamisesta

Kevyen polttoöljyn eli kansankielellä ”löpön” hinnannousu on siis ollut selvästi suurempaa kuin paljon puhutulla dieselillä, jonka litrahinta on noussut samalla aikavälillä 43,5 prosenttia.

Työkonevaltainen infra- ja urakointiala vastaa muun muassa väylien talvihoidosta kuten aurauksesta ja liukkauden torjunnasta sekä vesi- ja jätehuollosta.

Työkoneyritykset ovat myös iso osa energialaitosten, tehtaiden ja kaivosten prosesseja sekä materiaalilogistiikkaa.

Lue lisää: Bensiini vai diesel? Näistä toiseen kohdistuu nyt selkeästi enemmän poliittista hintapainetta

– Käytännössä nopein tapa varmistaa niiden ja sitä kautta yhteiskunnan häiriötön toiminta on laskea yritystoiminnassa käytettävän kevyen polttoöljyn veroa siihen asti, kunnes polttonesteiden hinta on jälleen normalisoitunut, toimitusjohtaja Syrjö sanoo.

Valtiovarainministeriön energian hintojen nousuun vastaavat täsmätoimet eivät koske kevyttä polttoöljyä vaan painottuvat liikenteeseen ja kohdistuvat käytännössä kotitalouksiin, ammattiliikenteeseen sekä maatalouden yrittäjiin.