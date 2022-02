Nokian Renkaiden asiantuntija Matti Morri kumoaa rengaspaineisiin liittyviä uskomuksia.

Rengaspaineilla on vaikutusta siihen, haetaanko ajomukavuutta vai turvallisuutta.

Ajoturvallisuutta ja renkaiden pitkäikäisyyttä voi parantaa toimenpiteellä, johon kuluu vain muutama minuutti.

Jaa, miten? Lisäämällä ilmaa renkaisiin, Nokian Renkaiden asiantuntija Matti Morri sanoo.

Talvella rengaspainetta tarvitaan enemmän kuin kesällä. Sama koskee tietenkin myös tilannetta, jossa kuorma on tavallista raskaampi.

Kuitenkin Morrin mukaan moni ajaa liian alhaisilla rengaspaineilla, ajomukavuuden tai vaarallisten uskomuksien vuoksi. Matkanteko voi sujua mukavammin liian alhaisilla paineilla, mutta siihen liittyy myös omat vaaransa.

– Vajaapaineinen rengas joustaa liikaa ja menee eteenpäin tiellä kuin lastu laineilla. Tämä taitaa olla se kaikkein vaarallisin ajattelutapa, mitä tulee rengaspaineisiin. Ajoneuvon ja renkaiden valmistajat ovat syystä määritelleet suositellun rengaspainetason, jota ylläpitämällä rengas käyttäytyy myös ääritilanteissa turvallisesti.

Takavuosina elettiin yleisesti uskossa, että riittävä ilmanpaine kuluttaa renkaan keskipintaa. Onko näin?

– Vanhoissa ristikudosrenkaissa renkaan kulumismuotoa sai säädettyä rengaspaineilla, mutta siitä on jo yli 30 vuotta aikaa. Silti tämä myytti elää sitkeästi. Nykyaikaisen teräsvyörenkaan kulumismuotoon ei normaalilla painetasolla voi vaikuttaa. Vetorenkaat kuluvat hieman keskipinta edellä, koska se keskipinta tekee enemmän työtä kiihdytyksessä. Jotta renkaat kuluisivat tasaisesti, kannattaa niiden paikkaa vaihtaa edestä taakse oikea-aikaisesti, Morri sanoo.

– Renkaan sivupinta pullistuu ulospäin sitä enemmän, mitä pienempi rengaspaine on. Sivupinta on renkaan heikoin kohta, ja oikea rengaspaine auttaa vähentämään pistoja, viiltoja ja rengasrikkoja. Jos rengas pyörii kuormaan verrattuna liian pienellä rengaspaineella, se muokkaantuu ajossa liikaa. Renkaan rakenne lämpenee, mikä saattaa aiheuttaa komponenttien välistä irtaumaa. Tarkistamalla rengaspaineen säännöllisesti voi maksimoida renkaan eliniän. Oikea rengaspaine helpottaa ajoneuvon hallintaa vähentäen myös turhaa ratin veivausta.

Tarkistamalla rengaspaineen säännöllisesti voi maksimoida renkaan eliniän, asiantuntija muistuttaa.

Yksi olettamus liittyy rengaspaineisiin silloin kun vedetään peräkärryä. Pitääkö eturenkaiden painetta nostaa, jos autossa on peräkärry?

– Ei pidä, tämä on yksi sitkeä uskomus. Oli kyseessä sitten kuorma takaluukussa vaikkapa lomalle lähdettäessä tai peräkärryn kanssa ajaminen, taka-akselin paine on se, mitä tulee nostaa. Lisääntynyt vetoaisaan kohdistuva paino lisää taka-akselin kuormaa. Liian matala rengaspaine aiheuttaa väistötilanteessa autoon yliohjautuvuutta. Perä lähtee niin sanotusti irti ja kuormattua ajoneuvoa on sen jälkeen hankala hallita.

Onko viisi baaria oikea rengaspaine, kun ajetaan pakulla?

– Pakettiauton vankempi rakenne aiheuttaa helposti harhaluulon, että rengas kantaa pienemmälläkin paineella. Kuitenkin saavuttaaksemme korkeimman mahdollisen kantavuuden eli sen, kuinka paljon ajoneuvoon voi ottaa tavaroita ja ihmisiä, pakettiautonrenkaiden painetasoissa pitäisi mennä jopa viiteen baariin tai ylikin. Hyvin usein, jos pakettiauton renkaissa ilmenee rakenneongelmia, syy on kuormitukseen nähden liian matala rengaspaine. Suurempi paine tuntuu ajettaessa alkuun kovahkolta, mutta jos mukavuutta korostetaan liian pienellä rengaspaineella – renkaan kestävyyden ja turvallisuuden kustannuksella – se ei kerta kaikkiaan kannata.

Voiko rengas irrota vanteeltaan, kun paineet ovat väärät ja pakkanen puree?

– Kyllä, rengas voi todella pudota vanteeltaan ajon aikana. Kun lämpötila laskee kymmenen astetta, laskee renkaiden paine 0,1 baaria. Pakkanen myös kutistaa teräsvannetta. Kovalla pakkasella jäykkä rengas, jossa on liian pieni paine saattaa pudota vanteelta ajettaessa vauhdilla esimerkiksi katukiveyksen reunaan mutkassa. Vastaavasti lämpötilan kohotessa rengaspaineet nousevat. Ylipaineesta ei tarvitse murehtia – mieluummin yli kuin alle. Liian pieni paine kohottaa vierintävastusta, kuluttaa renkaiden lisäksi polttoainetta, ja ajo-ominaisuudet heikkenevät. Tämä pätee yhtä lailla kesällä kuin talvella, Morri sanoo.

Lähde: Nokian Renkaat

