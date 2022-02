IS törmäsi sähköauton koeajon aikana erikoiseen lataus­ongelmaan, jonka valmistaja on ihan itse synnyttänyt

Ilta-Sanomien koeajossa parhaillaan olevan Fiatin täyssähköisen eDucato-pakettiauton kohdalla törmättiin julkisella latausasemalla erikoiseen ongelmaan.

Fiatilla on menty täyssähköisen eDucaton rakentamisessa siitä, missä aita on matalin, ja sijoitettu latausliitin samaan paikkaan, mistä polttomoottoriautoa tankataan. Harvassa taitavat olla julkiset latausasemat, missä tämä ratkaisu mahdollistaa lataamisen.

Täyssähköisestä eDucatosta on hinnoiteltu Suomeen vain yksi malliversio, joka tarjoaa 13 kuutiometriä tavaratilaa. 122-hevosvoimaisen sähkömoottorin energiavarasto on vain 47 kilowattituntia, vaikka tarjolla olisi myös 79 kWh:n vaihtoehto. Talven koleudessa pienempi akkukapasiteetti riittää alle 200 kilometrin ajoon.

Jos riittää.

Hyvinkään ABC-liikenneasemalla koeajo oli tyssätä siihen, että noin 2,5 metrin mittainen kaapeli jäi parin metrin päähän eDucaton latausliittimestä.

Fiatilla on tehty eDucato vanhasta Ducatosta, joten latausliitin on kuljettajan oven takana samassa paikassa, missä polttomoottoriautossa on tankkausaukko. Tämä ratkaisu poikkeaa yleisestä linjasta sijoittaa latausliitin auton keulaan, perään tai etu- tai takalokasuojaan. Nyt koettu latausongelma on siis Fiatin itse synnyttämä, eikä se ole suinkaan ainoa eDucatossa ihmetystä aiheuttanut yksityiskohta – muihin auton ominaisuuksiin palataan koeajoraportissa.

Mahdollisuus ajaa auto poikittain latauslaitteen viereen mahdollisti latauskaapelin liittämisen autoon.

Kahden auton yhtäaikaisen lataamisen mahdollistavan paikan hyödyntäminen onnistui. Koska sekä nämä sähköautopaikat että viereiset ”polttomoottoriautopaikat” olivat tyhjänä, Fiatin sai ajettua latauslaitteen viereen poikittain. Sen lisäksi, että näin otettiin käyttöön molemmat paikat, myös poikittainen pysäköinti on kyseenalaista.

Tällä kertaa haittaa aiheutettiin kuitenkin vain vähän aikaa, sillä kelvollisesta tägistä huolimatta lataus ei onnistunut.

Asema kyllä toimi, sillä latauksen aikana nautittavaksi tarkoitetun lounaan aikana latautumisen oli aloittanut ranskalainen sähköpakettiauto, jossa latausliitin on sijoitettu vasempaan etulokasuojaan.

Koeajoautossa on mukana reilun pituinen latauskaapeli, mutta sitähän ei voi käyttää kiinteillä kaapeleilla varustetuilla asemilla.