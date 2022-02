Vuonna 2019 poliisin tietoon tuli vain 40 katalysaattorivarkautta. Vuonna 2021 niitä tuli 2 815.

Autojen katalysaattorien varkaudet ovat yleistyneet – suorastaan räjähtäneet käsiin viime vuosina.

Poliisihallituksen tilastoista käy ilmi, että vuonna 2019 poliisin tietoon tuli koko maassa vain 40 katalysaattorivarkautta. Vuonna 2021 niitä oli jo 2 815.

Sama ilmiö näkyy poliisilaitoksilla. Itä-Uudenmaan poliisille ilmoitettiin vuonna 2019 vain kuusi katalysaattorivarkautta. Vuoden 2021 elokuuhun mennessä niitä oli kirjattu jo 309.

Oulun poliisilaitoksen alueella tapauksia kirjattiin 230 vuonna 2021, kun niitä edellisenä vuonna oli 30 ja sitä edellisenä kahdeksan.

Myös Hämeessä nousu on ollut räjähdysmäistä, rikoskomisario Pälvi Suokas sanoo. Hänen mukaansa poliisin pöydälle on päätynyt tänä vuonna 20 tapausta.

– Ne näyttävät painottuvan viikonloppuihin, vaikka viikollakin on yksittäisiä tapauksia. Näyttää siltä, että buumi on jatkuu, Suokas sanoo.

Suokas arvelee rikosilmiön yleistyneen rikollisten havaittua, että katalysaattorivarkauksissa kiinnijäämisen riski on pieni ja katalysaattorit yleensä helposti anastettavissa. Lisäksi anastetun omaisuuden yksilöinti oikealle omistajalle on hankalaa.

Nopeimmillaan varas tekee työnsä minuuteissa: tunkkaa auton ja sahaa pakoputkistossa olevan katalysaattorin irti metallityökaluilla.

Katalysaattorin tehtävä on puhdistaa auton pakokaasuja. Siksi ne sisältävät arvometalleja, kuten platinaa, palladiumia ja rodiumia, jotka voivat nostaa katalysaattorin kauppahinnan useisiin satoihin euroihin.

Nyrkkisääntönä voi ajatella, että arvokkaimmat katalysaattorit löytyvät vanhoista, isolla moottorilla varustetuista bensakoneista. Ilman katalysaattoria auto on ajokelvoton paitsi päästöjen myös kovan metelin vuoksi.

Pälvi Suokas kertoo, että aiemmin katalysaattoreita varastivat pääasiassa ulkomailta tulleet liikkuvan rikollisuuden ryhmät. Viimeisen vuoden aikana myös kotimaiset tekijät ovat löytäneet apajille, Suokas sanoo.

Rikollisten kiikarissa ovat erityisesti yleiset ja hintaluokaltaan edulliset henkilöautot, Suokas kertoo. Suosituimmat varkauksien kohteena olevat automerkit ovat Honda ja Toyota ja näistä merkeistä erityisesti Honda Civic ja Toyota Prius.

– Yksittäisiä katalysaattoreita on viety muunkin merkkisistä autoista, mutta Toyota on selkeästi suosituin, sillä sen katalysaattori on selkeästi arvokas.

Katalysaattorivarkauksien yleistyminen on huomattu eduskunnassa saakka, jossa Kokoomuksen kansanedustajat Matias Marttinen ja Sanni Grahn-Laasonen tekivät viime joulukuussa kirjallisen kysymyksen käteiskaupan kieltämisestä metallinkierrätysalan kaupankäynnissä.