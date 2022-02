Suomalaisten suosima autojätti sähköistyy nopeassa tahdissa – tältä näyttää ensimmäinen akkusähköauto bZ4X

Toyotan sähköistyminen on nyt selkeä tosiseikka.

Sitges, Espanja

Toyota on yksi viimeisistä suurista autovalmistajista, joka on nyt vahvistanut 2020-luvun sähköistymissuunnitelmiaan. Autojätiltä saadaan uunista ulos kevään aikana kokonaan uuden bZ (beoynd Zero) -tuoteperheen ensimmäinen airut, bZ4X-täyssähköauto. Mallinimessä numero 4 määrittää auton kokoluokkaa, X kertoo tuotteen olevan ns. crossover-malli. Auto ehtii Suomeenkin näillä näkymin ennen juhannusta, sillä sen valmistus alkaa huhtikuussa Japanissa.

Toyota bZ4X on kehitetty yhteistyössä Subarun kanssa. Subarun sisarmalli on hieman luontevammin nimeltään Solterra.

Autossa käytettävä Toyotan tuore e-TNGA-perusrakenne taipuu aina pienimmän A-segmentin kulkineen alustasta kookkaan D-luokan edustuspelin perustaksi. Vuoteen 2025 mennessä Toyota ilmoittaa lanseeraavansa peräti seitsemän uutta sähköautomallia, joista viisi saapuu Euroopan markkinoille.

e-TNGA-perusrakenne taipuu moneksi.

Sähköistymisstrategia on selkeä: vuoteen 2025 mennessä Toyota suunnittelee valmistavansa noin miljoona sähköautoa vuodessa, ja vuoteen 2030 mennessä viisi miljoona sähköautoa vuodessa, mikä vastaa noin puolta yhtiön koko vuosittaisesta autojen valmistusmäärästä. Näin ollen myös Toyota liittyy niiden autovalmistajien joukkoon, jotka siirtyvät vähitellen pois pelkästään polttomoottori- tai hybriditekniikasta.