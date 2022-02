Talven vaihtelevat sääolosuhteet ja varsinkin viime päivien vesisateet ovat aiheuttaneet pahoja vaurioita teiden päällysteisiin.

– Autoilijoiden kannattaa varoa lätäköitä varsinkin notkopaikoissa, liikenneoperaattori Antti-Jussi Palmroos sanoi Yleisradiolle.

Useita ajoneuvoja on vaurioitunut esimerkiksi Vantaalla. Lähinnä kyse on rengasvaurioista.

Ilta-Sanomien tuoreiden havaintojen mukaan myös Länsiväylällä, Kehä II:lla ja Turun moottoritiellä on runsaasti vaarallisia reikiä. Etenkin Kehä II:n liittymä Turun moottoritieltä Helsinkiin päin on huonossa kunnossa.

Yhtä lailla samanlaisia havaintoja on voinut viime päivinä tehdä läntisellä Uudellamaalla kantatiellä 51.

Fintraffic tiedotti viime yönä, että tulvavesi on noussut ajoradalle Vihdintiellä Vantaalla. Kelirikkoa on syntynyt myös monilla teillä Uudellamaalla sekä myös muualla Suomessa, missä on ollut lauhaa ja sateista.

– Kannattaa olla varovainen joka tiellä tällä hetkellä.

Uudenmaan Ely-keskus tiedotti keskiviikkona, että ongelmallisimmilla tieosuuksilla nopeusrajoituksia lasketaan tilapäisesti, kunnes vauriot saadaan korjattua.

