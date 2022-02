Main ContentPlaceholder

Autot

Näistä autoista naiset pitävät – kuusi mallia kilpailee parhaan tittelistä

Women’s World Car of The Year 2022 -tuomaristo on valinnut vuoden parhaat autot kuudessa eri kategoriassa.

Näistä omien luokkiensa voittajista valitaan Women’s World Car of The Year 2022 -palkinnon voittaja.