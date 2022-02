Sähköajoneuvojen myynnin kasvaessa suuri kysymys sähköverkko-operaattoreille, latausyhtiöille ja eri valtioiden hallituksille on, kuinka kymmeniä miljoonia ajoneuvoja voidaan ajaa sähköverkkoja kaatamatta ja kuluttamatta miljardeja verkon päivityksiin.

Vastaus kysymykseen on älykäs lataus.

Yksinkertaistetusti älykäs latausohjelmisto antaa sähköajoneuvojen omistajille mahdollisuuden kytkeä ajoneuvonsa verkkovirtaan kalliina ruuhka-aikana, mutta lataus alkaa vasta, kun halvimmat tunnit koittavat. Tämä helpottaa sähköverkon rasitusta, hyödyntää paremmin uusiutuvaa energiaa ja säästää autoilijoilta rahaa.

Tilintarkastusyhtiö EY arvioi Euroopassa olevan 65 miljoonaa sähköautoa vuoteen 2030 mennessä ja 130 miljoonaa vuoteen 2035 mennessä. Ilman älykästä latausta miljoonat sähköautojen omistajat kytkeytyvät sähköverkkoon työpäivän jälkeen ja voivat ylikuormittaa paikallisia verkkoja ja aiheuttaa sähkökatkoja.

– Siirtyminen sähkökäyttöön on lähes mahdotonta ilman älykästä latausta, brittiläisen sähköajoneuvojen laturiyhtiön Connected Kerbin toimitusjohtaja Chris Pateman-Jones kertoi uutistoimisto Reutersille esitellessään julkisia latureita koskevaa pilottiprojektia Lontoossa Hackneyn kaupunginosassa.

Connected Kerbin älypuhelinsovelluksella voi asettaa latausnopeuden, latausajan ja ”Eco”-hinnan, joka on 23 senttiä kilowattituntia kohden.

– Se on niin paljon halvempaa ja yksinkertaisempaa, sanoi Ged O'Sullivan, 65-vuotias pubin omistaja, joka leikkasi pistokehybridinsä latauslaskua 30 prosenttia Connected Kerbin avulla.

Julkisten latureiden älykäs lataussofta on merkittävä haaste, koska kadunvarsille pysäköiville on niin vähän latauspisteitä tarjolla.

EY:n ja Eurelectricin raportin mukaan pelkästään Eurooppa tarvitsee yhdeksän miljoonaa julkista laturia vuoteen 2035 mennessä, kun niitä on nykyään 374 000.

Lähitulevaisuuteen kuuluu myös "ajoneuvosta verkkoon" -lataus, jossa miljoonat sähköautojen omistajat voivat myydä ruuhka-aikoina sähköautojensa akuista virtaa takaisin verkko-operaattoreille.

Isossa-Britanniassa älykäs kotilataus on jo laajalti saatavilla, mutta monet sähköautojen omistajat eivät tiedä sen olemassaolosta, Britannian energiansäätelyviranomainen Ofgem arvioi. Yhdysvalloissa vain pieni osa sähköyhtiöistä tarjoaa älykästä kotilatausta, kertoo sen sijaan Smart Electric Power Alliance.

– Useimmat autot eivät tässä vaiheessa vielä tue tätä kaksisuuntaista latausta, Robin Berg sanoo.

Hän on We Drive Solarin toimitusjohtaja. We Drive Solar on toimittanut satoja kaksisuuntaisia latureita pilottiprojektiin Hollannin Utrechtissa ja työskennellyt yhdessä Renault’n ja Hyundain kanssa.

– Muut autonvalmistajat tulevat perässä.

Lähes 20 prosenttia Hollannissa ja lähes 12 prosenttia Isossa-Britanniassa vuonna 2021 myydyistä uusista autoista oli täysin sähköisiä. Valtion tuki on nostanut Norjan sähköistyksen kärkeen. Oslossa myydyistä autoista lähes kolme neljäsosaa on sähköautoja. Jotkin Oslon paikallissähköasemista rakennettiin 1950-luvulla, ja ilman älykästä latausta Oslo tarvitsisi massiivisia, kalliita verkkopäivityksiä.

– Ratkaisuksi tarvitsemme älykkäitä latausratkaisuja, koska emme halua investoida liikaa verkkoon, sanoi Sture Portvik, joka johtaa Oslon latausinfrastruktuuritoimia.

– Connected Curb pyrkii saamaan 190 000 katulaturia Britanniaan vuoteen 2030 mennessä, mikä mahdollistaa kuluttajien veloitustapojen ennustamisen verkko-operaattoreille ja tarjoaa alhaisempia hintoja, kun käytettävissä olevaa uusiutuvaa energiaa on runsaasti, Pateman-Jones sanoi.

– Kun tuulee liikaa, tuulipuistoja käsketään sammuttamaan tuulivoimalat, hän sanoi, mutta älykkään latauksen avulla voimme napsaista tehoa käyttöön.

Osa Ison-Britannian energiantoimittajista tarjoaa jo alhaisia ruuhka-ajan hintoja kotien älykkäälle lataukselle, mutta harvat sähköautojen omistajat käyttävät niitä.

Chris Pateman-Jones esittelee Connected Kerbs -latausta.

Rightcharge on brittiläinen yritys, joka auttaa sähköautojen omistajia löytämään alhaiset tariffit. Rightcharge arvioi, että älykäs lataus voisi säästää Isossa-Britanniassa kuljettajilta 10 miljardia puntaa (lähes 12 miljardia euroa) vuoteen 2030 mennessä.

Brittiläinen autokauppiasverkosto Lookers opastaa sähköautojen ostajat Rightchargen verkkosivuille tarkistamaan vaihtoehdot. Lookersin liiketoiminnan kehitysjohtaja Andrew Hall sanoi, että ensimmäiset sähköautojen käyttäjät ovat "melko taitavia käyttämään älykästä latausta".

– Mutta tilannee muuttuu sähköautojen myynnin kasvaessa, hän lisäsi.

Smart Electric Power Alliance arvioi, että vain 50 yhdysvaltalaisesta 3 000 sähköyhtiöstä tarjoaa älykästä latausta. Sähköautojen latausyhtiö ChargePoint tarjoaa sellaista, mutta se haluaa tarjota lisää apuohjelmia.

Kaksisuuntainen lataus voi olla ratkaisevan tärkeässä asemassa.

– Kaksisuuntaisen latauksen ideana on tasapainottaa verkko, sanoi We Drive Solarin Berg, joka arvioi, että täyteen ladatun sähköauton toimintamatka riittää keskimäärin Hollannissa viikon ajaksi.

Serge Colle, EY:n maailmanlaajuisten energiaresurssien johtaja, sanoi, että älykäs ja kaksisuuntainen lataus on parempi kuin "hirvittävän kalliit" sähköverkkopäivitykset.

– Emme voi mitenkään avata katuja tarpeeksi nopeasti lisätäksemme kuparia ja tehdäksemme tarvittavia vahvistuksia, Colle sanoi.

Energiansääntelijä Ofgem arvioi, että älykkään ja kaksisuuntaisen latauksen huipputehon aleneminen vuoteen 2050 mennessä voisi vastata kymmentä Hinkley Point C -ydinvoimalaa. Hinkley Point C on rakenteilla oleva kahden reaktorin laitos Englannissa.

Yhdysvaltain markkinoilla on meneillään yli kymmenen ”ajoneuvosta verkkoon” -pilottiprojektia. Niissä käytetään koulubusseja.

Kaliforniassa toimiva ajoneuvojen ja verkkojen välillä toimiva yritys Nuvve Holding Corporation on perustanut Levo-yhtiön, joka on yhteisyritys pääomasijoitusyhtiö Stonepeakin kanssa. Se investoi noin 660 miljoonaa euroa, jotta sähköajoneuvojen omistajat voivat myydä sähköä sähkölaitoksille.

– Koska asiakkaamme voivat generoida myyntituloja, pystymme alentamaan näiden ajoneuvojen kokonaiskustannuksia, toisinaan täysin kustannusneutraalisti, sanoi Nuvven toimitusjohtaja Gregory Poilasne.

Latureiden valmistajat, kuten Australian Brisbanessa toimiva Tritium, kehittävät myös kaksisuuntaisia latureita.

Hyundai Ioniq 5 tarjoaa virtaa vaikkapa sähkökäyttöiseen poraan. Norjassa Oslo on panostanut kaksisuuntaisten laturien pilottiprojekteihin, koska kaupunki uskoo konseptiin. Toistaiseksi hankkeet ovat tuottaneet pettymyksen, koska autonvalmistajat eivät ole vielä tuoneet markkinoille kylliksi ajoneuvoja, jotka voivat syöttää sähköä takaisin verkkoon.

Toimitusjohtaja Jane Hunter sanoi, että Tritium tuo markkinoille kaksisuuntaisen, nopeaa latausta tukevan seinälatauslaitteen.

Yhä useammat autonvalmistajat ottavat käyttöön kaksisuuntaisen latauksen. Ford on tehnyt yhteistyötä aurinkovoimayhtiö Sunrun Inc:n kanssa käyttääkseen F-150 Lightning -avolava-auton virtaa koteihin.