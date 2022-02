Osa maailman suurimmista autonvalmistajista kertoi torstaina, että Kanadassa protestoivat rekkakuljettajat vaikuttavat jo tuntuvasti tehtaiden tuotantoon.

Rokotteiden vastaiset mielenosoitukset Ottawassa ja kahdella Kanadan ja Yhdysvaltojen rajanylityspaikalla ovat jatkuneet kaksi viikkoa. Freedom Convoy -nimellä tunnetut mielenosoitukset ovat johtaneet Fordin ja Toyotan tehtaiden sulkemiseen ja supistaneet kauppaa päivittäin yli 260 miljoonan euron arvosta, yleisradioyhtiö BBC kertoi.

Kanadan liikenneministeri Omar Alghabra kutsui mielenosoitusta laittomaksi taloudelliseksi saarroksi kaikkia kanadalaisia vastaan.

Maailman suurin autonvalmistaja Toyota on keskeyttänyt tuotannon kolmessa Ontariossa sijaitsevassa tehtaassaan. Tuotanto on myös pysäytetty Fordin moottoritehtaalla, kun taas Chrysleriä omistava Stellantis sanoi, että osien puute on vaikuttanut työvuoroihin Ontariossa.

Seisokit ovat lisäisku autoteollisuudelle, joka on kamppaillut maailmanlaajuisen puolijohdesirupulan kanssa pandemian aikana.

Alan asiantuntijat sanovat, että mielenosoitukset voivat johtaa yritysten irtisanomisiin ja nostaa kuluttajien ajoneuvoista maksamia hintoja.

Mielenosoitukset alkoivat viime kuun lopulla Ottawan keskustassa, jossa on jäljellä noin 400 kuorma-autoa, mutta maanantaista lähtien kuljettajat ovat estäneet liikennettä myös maailman suurimman kansainvälisen riippusillan (Ambassador Bridge) rajanylityspaikalla, jonka kautta kulkee Yhdysvaltain ja Kanadan välisestä kaupasta noin neljännes.

Rekkakuljettajat eivät hyväksy sitä, että Kanadaan saapuvien rekkakuskien pitää olla täysin rokotettuja koronavirusta vastaan. Mielenosoittajat ovat myös ilmaisseet vastustavansa Covid-passeja ja maskeja.

– Mielestäni on tärkeää, että kaikki Kanadassa ja Yhdysvalloissa ymmärtävät tämän tukoksen vaikutuksen työntekijöihin ja toimitusketjuihin, Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki sanoi keskiviikkona Reutersin mukaan.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau vetosi mielenosoittajiin ja muistutti, että tiede, rajoitukset ja opastus ovat edelleen paras tapa päästä eroon pandemiasta.