Koeajo: Pistokkeella ladattava Range Rover Evoque tarjoaa sivistynyttä matkantekoa pienellä autoverolla

Koeajo: Range Rover Evoque saavutti vihdoin piuha-identiteetin.

Range Rover Evoquen nykyinen versio on jo muutaman vuoden ikäinen, mutta nyt mallistoon on saatu pitkään kaivattu pistokehybridiversio.Harry

Hybridit ja etenkin ladattavat hybridit ovat joidenkin mielestä vain turha välivaihe autojen sähköistymisen matkalla. Uusien polttomoottoriautojen myynnin loppuessa Euroopassa vuoden 2035 jälkeen ei myydä myöskään uusia hybridejä, mutta 2030-luvun puoleen väliin on vielä pitkä matka, eikä hyppäystä sähköautoihin voida tehdä yhdessä humauksessa. Niinpä varsinkin ladattavissa hybrideissä on paljonkin ideaa heille, jotka voivat ladata autoaan kotona tai vaikkapa työpaikalla.

Sähköajon lisäksi pidemmät matkat voi vihdoin taittaa mukavasti polttomoottorin turvin myös Range Roverin nykyisellä Evoquella. Mallilla on ikää jo muutama vuosi, mutta nyt Evoquesta saadaan markkinoille myös pistokehybridi. Sitä on brittimerkin fanien keskuudessa odotettu varmasti jo pitkään.

Alentuneiden päästöjen myötä autovero jää meillä alhaiseksi, mutta ei pistoke-Evoque hinnaltaan silti mikään säästömalli ole. Melkeinpä päinvastoin. Tyyli, laatu ja suorituskyky maksavat edelleen.

Evoquen ohjaamo on tyylikäs ja toimiva. Kuljettajan istuimen ja ohjauspyörän säätöjä on riittävästi.

Ohjauspyörän monitoimipainikkeiden käytettävyys on sujuvaa.

Digimittariston luettavuus on selkeä ja yllätyksetön.

Kahdeksanportainen automaatti vaihtaa silkinpehmeästi.

Kosketusnäytöt on jaettu kahteen osaan, mikä on ihan hyvä ratkaisu käytettävyyden kannalta. Ylemmän näytön katselukulmaa voi säätää sähköisesti.

Istuinlämmityksen säätö on toteutettu nerokkaasti ilmastoinnin säätöpyörän avulla. Pyörää painamalla tulee esiin lämmitystehon näyttö.

Mallinimi P300e kertoo oleellisen: tehoa on yhteensä reilut 300 pollea. Autossa on ajoakku, jonka turvin sähköistä toimintamatkaa voi taittaa maksimissaan 55 kilometriä – luonnollisesti ajotavasta, -nopeudesta ja ulkolämpötilasta riippuen.

Koeajojaksolla havaitsimme, että talvipakkasilla autolla päästeli sähkön voimin parhaimmillaan noin 49 kilometrin verran – mutta vain teoriassa. Valtavirrasta poiketen pistoke-Evoquea voi ladata myös pikalaturilla, mikä on fiksu lisä asioidessa julkisilla latauspisteillä. Puolen tunnin kauppareissulla autoon saa pikalaturilla jo ihan mukavasti sähköistä toimintamatkaa.

Taustapeilin saa lisävarusteena myös digikameranäyttöön perustuvana. Lisähinta on 700 euroa plus autoveron osuus.

Täydellä ajoakulla liikkeelle lähdettäessä auto kannattaa esilämmittää piuhan päässä, jos ei tahdo kolmepyttyisen pikkumoottorin käynnistyvän lämmön tuottoa varten. Jos niin unohtaa tehdä, palaa bensaa väistämättä. Tällaisessa tilanteessa 50 kilometrin matkalla keskikulutukseksi muodostui 4,6 litraa sadalla, eli kallista bensaa kului 2,3 litraa.

Takaistuimella ei Evoquessa ole kovin suuria jalkatiloja, sillä se on Range Roverin pienin malli.

Pistoke-Evoque on suorituskyvyltään vahva, mutta sen luonne ei ole räjähtävä. Kiihtyvyys riittää varmasti tyypillisiin perusajoihin, ja voimaa riittää myös turvallisiin ohituksiin suuremmissa nopeuksissa.

Polttomoottori käy niin hiljaisesti, ettei sitä kuule matkustamoon kuin täyskaasukiihdytyksissä. Auto on muutenkin tyylilleen ominaisesti hiljainen: suhinoita tai kohinoita ei korviin juurikaan kuulu. Sivistynyttä matkantekoa komppaa onnistunut jousitus, jota ei ole viritetty liian kovaksi. Etupenkeillä matkustetaan muutenkin odotusten mukaisesti suorastaan herroiksi, mutta takapenkillä jalkatilat käyvät helposti vähiin.

Ovenkahvat ponnahtavat esiin lukituksen avauksen yhteydessä.

Ajettavuudeltaan Evoque on ennallaan myös pistokeversiona. Neliveto tuo ajoon tervetullutta vakautta, ja jos etupyörien pito vain riittää, auto kääntyy miellyttävän pyöreästi kohti ajosuuntaan myös lumikeleillä. Jos kuitenkin pitoa on etupyörillä tavallista vähemmän, alkaa auto helposti puskea esimerkiksi kiertoliittymissä suoraan. Kokoisekseen autoksi ladattava Evoque on yllättävän painava. Autoon kannattanee siksi harkita terävää pitoa tarjoavia nastarenkaita talvikausille.

Mukautuva tasanopeudensäädin toimii Evoquessa moitteettomasti, mutta antaa pahimmille kilpailijoilleen hieman tasoitusta, sillä järjestelmä ei osaa sovittaa vauhtia automaattisesti esimerkiksi kiertoliittymiä tai risteyksiä lähestyttäessä. Sen sijaan intuitiivisen tietoviihdejärjestelmän käytettävyys ja puhelimen liitettävyys Evoquessa ovat auton hankintahintaan nähden oletetulla tasolla.

Range Rover Evoque on ollut markkinoille tullessaan tämän autoluokan suunnannäyttäjä ja muoti-ikoni. Pistokehybridirintamaan se liittyy kuitenkin selvästi jälkijunassa. Parempi kuitenkin myöhään kuin ei ollenkaan.

Ulkoisesti pistokehybridiä ei juuri erota muista malleista kuin latausyhteen luukku.

Tavaratilan välipohjan yläpuolinen osa on säilynyt kooltaan ennallaan pistokehybridiversiossa, mutta pohjan alapuolinen säilytystila on pienentynyt.