Tiedätkö, mitä tietoja autosi kerää ja miten tietoja käytetään?

Autoliitto on huolissaan, miten autojen keräämää tietoa käytetään. Euroopan komission tulevassa asetuksessa kuluttaja on häviäjä, Autoliitto ja sen sisarjärjestöt pelkäävät.

Uudet autot pystyvät tunnetusti tallentamaan valtavan määrän dataa, jota on mahdollista hyödyntää monin tavoin. Autot voivat kerätä muun muassa paikkatietoja, vikatietoja, tietoa polttoaineen ja öljyn määrästä, kuljettajan ajokäytöksestä ja rekisteröityneen käyttäjän henkilökohtaisia tietoja.

Autoliitto korostaa tiedotteessaan, että kerätyistä tiedoista on oikein käytettynä autonkäyttäjälle runsaasti hyötyä, mutta olennaista on se, että auton omistajan tai haltijan pitäisi voida aina itse päättää, kuka tietoja hyödyntää ja miten niitä käytetään.

Euroopan komissio on valmistelemassa datan käyttöön liittyvää asetusta helmikuun aikana. Asetus käsittelee yleisesti kaikkea dataa. Autoliitto kummeksuu, että autoalaa koskeva sääntely on sen tietojen mukaan jäämässä loppumetreillä pois asetuksesta. Vaarana on se, että auton omistaja ei pääse jatkossa päättämään autonsa keräämästä datasta, vaan että autonvalmistaja voi päättää siitä, kuka saa lukea tai käyttää dataa.

Asia on kuluttajan kannalta siinäkin mielessä merkittävä, että jatkossa yhä useampi palvelu auton huolloista ja korjauksista hinauspalveluihin ja auton käyttäjää palvelevien lisäpalveluiden, kuten kännykkäsovellusten tekemiseen on riippuvainen datasta ja pääsystä sen käyttöön. Jos autonvalmistaja voi omia tiedot, se voi myös päättää mitä palveluita kuluttajalle on tarjolla sekä kuka niitä pystyy tuottamaan ja hinnoittelemaan. Autoliiton mukaan tällainen on kuluttajan kannalta turmiollinen.

Autoliitto vaatii yhdessä eurooppalaisten sisarjärjestöjensä, kansainvälisen autoliiton FIA:n sekä useiden muiden kuluttajien etuja ajavien järjestöjen kanssa sellaista EU-lainsäädäntöä, joka varmistaa kuluttajan valinnanvapauden ja vapaan kilpailun yritysten kesken tietoturvaa unohtamatta.