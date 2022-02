Kiinalaisen Maxus-automerkin malliston uusi jäsen paljastettiin tänään Suomessa.

Maxus ei saavuttanut ensimmäisenä vuonnaan Suomessa kovin suurta suosiota – vain 24 rekisteröityä henkilöautoa – mutta tänä vuonna myynti on tarkoitus kasvattaa vähintään kymmenkertaiseksi uuden katumaasturin avulla.

Suomen toiminnoista vastaavat Christer Stahl on innoissaan uutuudesta. Hän uskoo, että sen avulla Maxus saa paljon tukevamman jalansijan Suomen automarkkinoilla. Uusi Euniq 6 sijoittuu katumaastureiden joukkoon, jotka kattavat peräti neljänneksen meillä vuosittain rekisteröitävistä henkilöautoista.

Keulalla on 130 kilowatin tehoinen sähkömoottori.

Kooltaan 4,735 metriä pitkä Maxus Euniq 6 Grand SUV sijoittuu ikään kuin kahden luokan väliin. Korkeutta korilla on runsaasti, peräti 1,735 metriä, mikä on helpottanut sisätilojen järjestelyä. Sen sijaan 2,76 metrin akseliväli on lyhyenpuoleinen (esimerkiksi Kia EV6 2,9 m ja Hyundai Ioniq 5 tasan kolme metriä).

Suunnittelussa on kuitenkin onnistuttu mainiosti, sillä tilaa on hurjasti niin matkustajille kuin heidän tavaroilleen. Kaksi metriä pitkän ajajan taakse mahtuu mainiosti toinen yhtä pitkä. Tavaratila lienee 754 litran kokoisena suurin tässä luokassa, eikä markkinoilta löydy henkilöautoista kovin montaa, jossa olisi kookkaampi takakontti. Ei siis ihme, että muualla maailmassa Euniq 6:ta myydään myös 7-paikkaisena.

Tilaa on matkustanmossa enemmän kuin mitä Euniq 6:n ulkonäkö antaa odottaa. Linjoissa on mielenkiintoisia yksityiskohtia, kuten takapilarista lähtevä katon yli menevä kromikaari.

Ehkä suurimman pettymyksen Euniq 6 tuottaa siinä, että voimalinja on sama kuin tila-auto Euniq 5:n uusimmassa versiossa. Toisin sanoen keulalla on 130 kilowatin tehoinen sähkömoottori ja auto on aina etuvetoinen. Maahantuojan edustajat lupailivat, että nelivetoisia Maxuksia on tulossa, mutta Euniq 6:een sellaista voimalinjaa ei kannata odottaa.

Lue lisää: Ensimmäinen Suomessa myytävä kiinalainen auto IS:n ensitestissä: Hinta on kohtuullisen houkuttava

Ajoakku on kasvanut Euniq 5:ssä energiasisällöltään (netto) 70 kilowattituntiin, ja tuo sama ajoakku on myös uudessa Euniq 6:ssa. Toimintamatkaksi luvataan 345 kilometriä, mikä on maahantuojan puheiden perusteella hyvin realistinen. Ajoakun ennakkolämmitystä tai latauksen etäkäyttöä ei varusteista löydy.

” Ainoat lisävarusteet ovat metalliväri ja latauskaapeli.

Takana on koko perän levyinen valonauha, jonka ”sanoman” voi valita kolmesta vaihtoehdosta.

Sen sijaan muuta mukavaa Euniq 6 tarjoaa yllin kyllin. Politiikkana on, että autot tulevat valmiiksi varusteltuina ja ainoat lisävarusteet ovat metalliväri ja latauskaapeli. Kojelaudalla on digitaalinen monipuolisesti muunneltava mittaristo ja samoilla periaatteilla toimiva kookas kosketusnäyttö keskellä. Istuimissa on nahkaverhoilu ja edessä sähkösäädöt muutamia varusteita mainiten.

Ohjaamossa on pyritty siihen, että kaikki on järkevästi sijoitettu ajajan ulottuville.

Maxus Euniq 6 Grand SUV:n ennakkomyynti on ollut käynnissä jo vähän aikaa sen jälkeen, kun sen 49 375 euron hinta ilmoitettiin. Tuosta on mahdollisuus saada valtiolta 2 000 euroa hankintatukea. Ensimmäiset autot ovat tulossa asiakastoimitukseen huhtikuussa.

Lue lisää: Kiinalaismerkin valikoima kasvaa Suomessa: Seuraavaksi täyssähköinen tila-auto ”luksuksella”

Maxus tuli vuonna 2021 Suomen henkilöautomarkkinoille ensimmäisenä varsinaisena kiinalaismerkkinä. Kiinasta on toki tuotu meille paljon henkilöautoja jo ennen sitä, sillä muun muassa kaikki Polestarit ja Volvo S90:t tulevat sieltä.

Lue lisää: Ensimmäiset kiinalaiset taksiautot on otettu ajoon Suomessa – näin välitysfirman pomo perustelee hankintaa

Lue lisää: Näin kiinalaisen sähköauton maahantuoja ohjeistaa sähköautoilemaan Suomen pakkasissa – ”pysäköi autosi siis lämpimään”

Lue lisää: Suomeen tuotavan kiinalaisen tila-auton toimintamatka kasvoi – samalla istuinjärjestys muuttui