Harvinainen farmarikorinen sähköauto tulossa Suomeen? Ruotsissa se jo hinnoiteltiin

Suomen markkinoille tulossa olevalla autonvalmistajalla on täyssähköisessä mallistossaan poikkeuksellinen korimalli. Jos joku on kaivannut täysin sähkökäyttöistä farmarimallia, MG 5 on yksi vastaus kaipuuseen.

MG 5:n ajoakkua voi ladata 80 kW:n voimalla. Farmarikorin pituus on 4,6 metriä.