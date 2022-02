Volkswagen Golfin suosio on jyrkässä alamäessä – korvaako tämä malli automaailman ikonin?

Romahtaako eurooppalainen autoikoni Volkswagen Golf? Myynti on jo puolittunut. Alamäki jatkuu myös Suomessa.

Volkswagen Golf on edelleen kysytty automalli, mutta suosio on selvästi alamäessä.

Volkswagen Golf on yksi tunnetuimmista ja suosituimmista eurooppalaisista automalleista. Se on muodostunut yhdeksi automaailman todellisista ikoneista, johon kilpailijoiden tuotteita on vuosien ja vuosikymmenten ajan verrattu. Golf on ollut valmistajalleen Volkswagenille todellinen hittituote – myös Suomessa. Auton ansioluettelo on mittava, vaikka on ongelmiakin matkalle mahtunut.

Kuitenkin autojen sähköistyessä pinnan alla on alkanut kuohua hiljaa. Golf oli edelleen viime vuonna suosituin automalli Euroopassa. Sitä rekisteröitiin kaikkiaan 205 408 kappaletta. Eroa toiseksi tulleeseen Peugeot 208:aan oli vajaat 9 000 kappaletta. Golf on siis voimissaan, vaikka kilpailu onkin kiristynyt.

Golfin uhkaaja Euroopan myyntitilastoissa on Peugeot 208. Mallin etuna on laaja voimalinjavalikoima.

Totuus on myös se, että Golf on myynnillisesti jyrkässä alamäessä.

Vuoteen 2019 verrattuna sen myynti on romahtanut Euroopassa viime vuonna huimat 50 prosenttia, ja vuoteen 2020 verrattuna vielä lähes 28 prosenttia. Pudotus on jyrkkä, ja saattaa kertoa siitä, että Golfin hohto on hiipumassa.

Pelkästään Saksassa Golfia myytiin esimerkiksi vuonna 2009 yli 366 000 kappaletta. Viime vuonna määrä oli enää alle 92 000 kappaletta – edelleen komea luku, mutta silti vain varjo entisestä. Mikä syy autoikonin suosion romahtamisen takana voisi olla?

Golfista ei ole saatavana sähköversiota, toisin kuin toiseksi myydyimmästä 208:sta, josta on tarjolla niin bensiini-, diesel- kuin sähköversiokin. Sen sijaan Volkswagen on aloittanut aivan uusien sähkömallien vyöryn. Suosituimmaksi niistä on Suomessa muodostumassa ID.4-malli.

Suomen viime vuoden ensirekisteröinnit paljastavat, ettei Golf enää lukeudu suomalaisautoilijoiden kuumimpien suosikkien joukkoon. Se on ollut vuoden 2021 mittaan rekisteröintitilaston sijoilla 8 – 10, ja päätyi vuoden lopulla sijalle 10. Myynti on ollut kohtalaisen tasaista, mutta se on hiipunut vuoden loppua kohden. Huippu nähtiin toukokuussa 2021, jolloin Suomeen rekisteröitiin 245 uutta Golfia. Sen jälkeen on jatkunut tasainen alamäki.

Lokakuussa 2021 Golfia saatiin Suomen kilpiin enää 72 kappaletta. Samaan aikaan täyssähköistä ID.4:ää rekisteröitiin tasan kaksinkertainen määrä, 144 kappaletta. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että samaan aikaan lokakuussa Suomen suosituinta automallia, Toyota Corollaa, kilvitettiin peräti 481 kappaletta.

Marraskuussa Golf jäi 41 kappaleen ensirekisteröintiin (ID.4 sen sijaan 77 kappaletta), joulukuun luku oli 49 kappaletta (ID.4:n lukema 75 kappaletta).

Volkswagenin uusi menestystuote on ID.4.

Golfin koko vuoden 2021 saldo oli Suomessa 1 783 kappaletta, ID.4:n 1 428 uutta autoa.

ID.4:än kiri on ollut vahvaa. Onko Golf todellakin menettämässä vuosikymmeniä kestänyttä menestystään? Jos niin on, on käsillä todella merkittävä suunnanmuutos.

Tämän vuoden tammikuussa Golf ei enää mahtunut maamme 30 suosituimman automallin joukkoon. Tammikuussa rekisteröitiin 57 kappaletta Golfeja ja mallin toimitusajat tehtaalta ovat tällä hetkellä keskimäärin viidestä kuuteen kuukautta. Volkswagenin maahantuojan mukaan ”kuluvan vuoden ensimmäinen puolisko haastaa vielä automarkkinaa komponenttipulasta johtuen, ja markkinatilanne on tämän vuoksi hyvin poikkeava etenkin vain yhtä yksittäistä kuukautta tarkastellessa.”

Komponenttipulan vaikutukset näkyvät Volkswagenin maahantuojan mukaan edelleen tammikuun rekisteröintitilastoissa – ja tulevat näkymään edelleen ensimmäisen kvartaalin rekisteröinneissä, myös Golfin osalta.

Tilauskannan kerrotaan kuitenkin olevan voimissaan. Koko alaa kiusaava komponenttipula onkin varmasti yksi osatekijä suosion kalpenemisen takana, mutta suuremman kuvan kehitystä se ei kokonaan selitä. ID.4:ää rekisteröitiin tammikuussa maahamme 69 kappaletta – siis jälleen enemmän kuin tunnettua Golfia, vaikka autojen merkki on sama.

Maahantuojan näkemys on, että Volkswagen sähköistyy nyt kiihtyvällä tahdilla ja tällä on toki vaikutuksensa perinteisten mallien kysyntään.

Maahantuonnista kerrotaan Ilta-Sanomille, että ”ID.4 on tällä hetkellä ehdottomasti Volkswagenin malliston suosituin ja kuumin tuote, ja varmasti tulee vakiinnuttamaan paikkansa mallistossa. Siksi on myös selvää, että Volkswagenin asiakkaista osa siirtyy perinteisestä käyttövoimasta sähköön.”

On hyvin mahdollista, että Volkswagen Golfin taru on saavuttamassa loppusuoransa. Aika uuden ajan sähkö-Golfille olisi varmasti jo kypsä, esimerkiksi farmarimallisena.