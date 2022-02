Dacia Jogger on monipuolinen ja tilava uutuusmalli. Etuvalojen kuvio muistuttaa hiukan Volvon ”Thorin vasaraa”. Sandero Stepwaysta tutut integroidut kattokaiteet voi muuttaa helposti taakkatelineiksi. Kattokuorman maksimi on 80 kiloa, mutta yöpyminen on sallittu kahdelle aikuisille katolle asennettavassa teltassa.

Ensitesti: Kolme autoa yhden kuoren sisässä. Näin kuvailee Dacia uutta Jogger-malliaan ja vieläpä ihan hyvin perustein.

St. Paul-de-Vence, Ranska

Dacian uusi malli Jogger on moni-ilmeinen perheauto, jossa yhdistyy farmarin pituus, tila-auton avaruus sekä katumaasturin ulkonäkö runsaalla maavaralla.

Alustarakenne on Renault’n käyttämä CMF-B, joka on mahdollistanut korin venytyksen 4,55-metriseksi. Matkustamon tilavuus hahmottuu pelkästään vilkaisemalla lähelle kulmia sijoitettuihin pyöriin ja auton mittatietoja, sillä akseliväli on 2,897 metriä.

Jogger on merkinnyt myös merkin koko malliston uudelleenarviointia, sillä uutuus pyyhkäisee Logan MCV:n, Lodgyn ja Dokkerin matkustajaversiot unholaan. Rulettipöydässä ratkaisua voisi pitää uhkarohkeana, mutta Dacian pääkonttorissa kalkylointi lienee tehty varman päälle.

Pääsiäisen aikoihin Suomeen saapuva Jogger on perusolemukseltaan viiden henkilön auto, jonka voi laajentaa seitsemänpaikkaiseksi tilaamalla tuhannen euron yhteishintaan kaksi ylimääräistä penkkiä. Jälkikäteen laajennus ei onnistu.

Jos etuvaloissa oli jotain tuttua, niin takana pystyyn nostettu valopaneeli ilmentää vielä selvemmin ihailua ruotsalaismerkkiä kohtaan.

Joggerin monimuotoisuutta korostaa valmistajan laskutoimitus, jonka mukaan seitsemänpaikkaisessa versiossa istuimet voidaan järjestellä yli 60 eri tavalla.

Keskirivin istuimet nousevat ja koukistuvat vaivatta taittomekanismin myötävaikutuksella ja tarjoavat näin kulkuväylän peräkammariin. Peräpäätä kohden auton kattoa on korotettu 40 millimetriä, mikä mahdollistaa matkustajien ryhdikkään olemuksen myös takana.

Tästä voi ryömiä kolmannelle riville. Kulkuväylän avaus ja sulkeminen onnistuu helposti.

Toisella istuinrivillä keskipaikkakin on kelvollinen. Reunapaikoilla istuville on tarjolla taittuvat tarjoilupöydät. Etuistuinten lisäsäätömahdollisuudet eivät haittaisi.

Kolmas rivi soveltuu valmistajan mukaan myös aikuisille, mutta kyse on aina yksilöllisestä kokemuksesta.

Istuin- ja pakkausjärjestelyjä helpottaa se, että keskiosan istuimet on jaettu epäsymmetrisesti. Kolmannen rivin, kymmenen kiloa painavat istuimet voi halutessaan irrottaa ja jättää varastoon. Tällöin tavaratila aukeaa 2 094 litran kokoisena. Normaali tavaratila on viisipaikkaisessa 708 ja seitsemänpaikkaisessa 160 litraa. Kun seitsemänpaikkaisessa versiossa kolmas rivi taitetaan, tavaratilaa on 565 litraa. Lisäksi koukkuun voi kiinnittää 1 200 kilon painoisen jarrullisen perävaunun.

Ohjaamo on kaikkinensa tunnusomaista Daciaa: käytännöllisyys menee pröystäilyn edelle. Kahdeksantuumainen näyttö on käännetty aavistuksen kuljettajaan päin. Sanderosta tuttua kangasverhoilua löytyy kojelaudasta ja ovista.

Dacia ei noudattaisi ideologiaansa, ellei se korostaisi uutuutensa edullista hintaa ja rahalle saatavaa vastinetta. Siten se markkinoi myös uutta Jogger-malliaan, jonka edullisimmalla ja kohtuuhyvällä Essential-varustetasolla saa Suomessa 17 999 eurolla. Seitsemälle henkilölle rekisteröidystä autosta se ei ole paljon. Se on vähän.

Ilmastoinnin säädöt löytyvät helposti, eikä käyttö voisi olla yksinkertaisempaa.

Mittaristo ei vilku eikä välky, vaan se kertoo olennaisen.

Joggerin voimalinja on yhtä kuin kuusilovinen manuaalivaihteisto ja uusi turboahdettu 110-hevosvoimainen bensiinimoottori 200 newtonmetrin väännöllä. Nelivetoa ei ole, eikä myöskään automaattivaihteistoa, koska Dacia ei halua kuvion rönsyilevän.

Vaikka yksilitrainen pata vaikuttaa paperilla alimittaiselta, kokoonsa nähden kevyen Joggerin liike on luontevaa ja loogista. Tarpeisiin nähden vääntö tuntuu perin miellyttävältä.

Moottoritie A8:n tiemaksutulleilta lähdettäessä kiihtyvyys yllättää mieluisasti, mutta kuutosvaihteella loivaan ylämäkeen tultaessa dynaamisuus alkaa huveta ja moottorin ääntely kasvaa. Tuulensuhinat kuuluvat matkustamoon, mutta ranskalaisella asvaltilla rengasääniin ei erityisesti kiinnitä huomiota.

Kuusipykäläisen vaihteiston valitsin löytää hienosti oikeat lovet. Jogger on nimensä mukaisesti pikemmin hölkkääjä kuin juoksija. Sen dna:han ei kuulu kiihkeä mutka-ajo, mutta kokeilla pitää. Loiviin, alas viettäviin kaarteisiin vauhdilla tultaessa luotto ohjaukseen tuntoon kasvaa, ja korkeahkon korin kallistelukin pysyy aisoissa.

Arvatenkin säästösyistä turvavöiden korkeussäätömahdollisuus on karsittu. Kuskin koosta ja ajoasennosta riippuen vyö saattaa nirhata ikävästi kaulaa.

Seitsemällä istuimella varustettuna Joggerin tavaratila kutistuu ymmärrettävästi siten, että kahden lentolaukun sijoittaminen tilaan lähentelee maksimia.

Polttoainetta Jogger kuluttaa 5,7 litraa sadan kilometrin matkalla (WLTP), mikä aiheuttaa päästöiksi 128 g/km. Rivieralla ajoittain mäkisellä ja osittain vauhdikkaalla lenkillä ei tuohon ylletty edes kevyellä kuormalla, mutta notorisesta juoposta ei suinkaan ole kyse.

Mustat vanteet ovat yksi Extreme-varustelun tunnusmerkeistä. Maavara on 200 millimetriä.

Valmistajalla on kova luotto Joggeriin, minkä voi yhden päivän tutustumisen perusteella hyvin ymmärtää.

Jogger on lisäksi Dacian ensimmäinen hybridi, mutta sen vuoro on vasta ensi vuonna. Automaattivaihteistolla varustettu tuleva hybridi perustuu Renault Cliossa hyödynnettyyn E-Tech-täyshybridijärjestelmään – Dacian tapaan jo toisaalla koeteltuun tekniikkaan.