Tätä on odotettu! Alfa Romeo hyökkää ylellisten, kompaktien katumaasturien luokkaan

Vaviskaa saksalaiset, Alfa Romeo tuo vihdoin pitkän tauon jälkeen markkinoille uutuuden, jolle asetetaan hurjat tavoitteet ja odotukset.

Alfa Romeon pääjohtaja, Peugeot’lta nykyiseen tehtäväänsä siirtynyt Jean-Philippe Imperato on innoissaan italialaismerkin uutuudesta. Eikä kyseessä ole vain nyt esiteltävä uusi Tonale, vaan hän puhuu paljon laajemmasta kokonaisuudesta, Alfa Romeon metamorfoosista.

Komealta kalskahtavat sana tarkoittaa täydellistä uudistumista, se tarkoittaa Alfa Romeolla täysin uutta mallistoa, jota esitellään tästä eteenpäin yksi malli per vuosi aina vuoteen 2026 saakka.

Uusi Alfa Romeo Tonale tulee kesällä Suomeen kilpailemaan Audi Q3:n, BMW X1:n, Mercedes-Benz GLA:n, Volvo XC40:n ja kumppaneiden kanssa. Premium-merkkien kompaktit katumaasturit vaativat melkoisen vastuksen ennen kuin niiltä voi anastaa asiakkaita. Imperato lupaa, että Tonale vastaa huutoonsa: ”Tonale on premium-laatua ilman kompromisseja. Alleviivaamme sitä viiden vuoden takuulla.”

Muotoilussa ei ole mitään yllättävää, mikäli muistaa Alfa Romeon kolme vuotta sitten Geneven autonäyttelyssä esittelemän Tonale-konseptin. Italialaiset sanoivat jo tuolloin, että tutkielma on lähellä tuotantomallia ja totta puhuivat. Vain vähän on muuttunut.

Etenkin takaviistosta uusi Tonale on kuin vähän pienennetty Alfa Romeo Stelvio.

Tonalessa on käytetty oivallisella tavalla hyväksi Alfa Romeon historiaa. Esimerkiksi etuvalot ovat kuin Brerasta, mutta ledeiksi muutettuina ja nykypäivään viimeisteltyinä. Edessä on kolme plus kolme -valot ja takana jatketaan samalla teemalla, jossa tuikut yhdistetään valonauhalla koko perän levyiseksi.

Ohjaamo muistuttaa siitä, että Alfa Romeo on perustaltaan urheiluauto. Niinpä kaikki on kuljettajakeskeistä, jotta ajaminen olisi nautinnollista. Kaikki toiminnot on helposti saavutettavissa, ja valmistaja kuvaileekin tekniikan toimivan kuljettajan eduksi.

Vaikka mittaristo on digitaalinen, siihen saa 1960-luvun Giulian mittaristoa muistuttavan klassisen näytön. Valkoiset suuret numerot mustalla pohjalla, selkeä ja helppolukuinen. Kojelaudan keskellä on 10,25-tuumainen kosketusnäyttö, jossa tuodaan uusia asioita Alfa Romeoon, kuten Amazonin Alexa auttamaan eri asioissa.

Rahaa on säästetty siinä, että perusrakenne on lainattu Stellantisin muista malleista (Jeep Compass). Sitä on kuitenkin kehitetty todella paljon kaikilta osin. Muutoksilla on haluttu tehdä Tonalesta urheilullinen. Alfa Romeo sanookin tuovansa uutuudellaan urheilullisuuden kompakteihin katumaastureihin.

Moottoriksi voi valita hybridin (kaksi tehoa) tai lataushybridin. Hybrideissä moottorin iskutilavuus on 1,5 litraa ja tehoa on 96 tai 118 kilowattia. Lähtökohta on sama kuin pian meille saapuvissa Jeep Compassissa ja Renegadessa, mutta tehokkaammassa versiossa on muuttuvasiipinen ahdin ja enemmän tehoa. Autoissa on 48 voltin järjestelmällä toimivat 15 kilowatin tehoinen kaksoiskytkinvaihteiston yhteyteen sijoitettu 15 kilowatin tehoinen sähkömoottori. Kevythybrideistä poiketen Tonale liikkuu myös pelkästään sähkömoottorilla.

Mittariston näyttö on niin klassinen, ettei sitä oitis oivalla digitaaliseksi.

Tonalen

lataushybridiä hiottiin pitkään, sillä sen suoritusarvot eivät tyydyttäneet Imperatoa.

Nyt autossa on edessä 132 kilowatin tehoinen 1,3-litrainen bensiiniturbo yhdistettynä kuusivaihteiseen automaattiin. Lisäksi takana on sähkömoottori. Tehoa on yhteensä 202 kilowattia (275 hv). Mikäli markkinat niin haluavat, Alfa Romeo saattaa tuoda Tonalen myyntiin myös sähköautona.

Uuden Tonalen myynti alkaa kesällä hybrideillä. Varustetasoina ovat Super ja TI, joihin voi lisätä Sprint- tai Veloce-varustepaketin. Hinta määrää menestyksen, mutta ensivaikutelma Tonalesta on varsin positiivinen.

Taitava vanhan ja uuden symbioosi – vanha Alfa Romeon merkki takavalot yhdistävän valonauhan keskellä.

