Rolls-Royce ei ole koskaan ollut auto, jonka kohdalla ensimmäiseksi tulisi mieleen pohtia ilmanvastuskertoimia. Nyt loistoautojen valmistaja ottaa itse asian puheeksi.

Spirit of Ecstasy -keulakoriste rekisteröitiin ensimmäisen kerran Rolls-Roycen immateriaaliomaisuudeksi 6. helmikuuta 1911.

Tuleva täyssähköinen Spectre on Rolls-Roycen tähän mennessä aerodynaamisiin auto. Prototyypin ilmanvastuskerroin (cd) on vain 0,26. Se on saatu aikaan 830 tunnin suunnittelumallinnuksen ja tuulitunnelitestauksen tuloksena, valmistaja kertoo.

Ilmanvastuskerroin on yksi oleellisista tekijöistä, jotka vaikuttavat auton toimintamatkaan.

Spectre kerää vielä naamioituneena testikilometrejä.

Rolls-Roycen saavuttavan lukeman odotetaan vielä paranevan tänä vuonna toteutettavien testausten aikana. Vertailun vuoksi: sulavalinjaisen Mercedes-Benz EQS:n vastaava lukema on 0,20. Vielä testausvaiheessa olevan Spectren toimintamatkaa ja akkukokoa pitää vielä arvailla.

Spectre tulee markkinoille loppuvuodesta 2023. Sen keulaa koristaa uudelleen muotoiltu The Spirit of Ecstasy -ornamentti.

Rolls-Royce on kertonut tuottavansa vain täyssähköautoja vuoteen 2030 mennessä.

