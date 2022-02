Tuleeko Suomesta Euroopan automuseo? Karun kehityksen pysäyttämiseksi olisi lääkkeitä

Suomen valmiiksi vanhan autokannan ikääntymiselle ei näy loppua.

Suomessa ajetaan yhä vanhemmilla autoilla. Syyt ovat vanhat tutut, eikä koronakaan ole ollut hyväksi.

Suomen autokannan keski-ikä on kasvanut yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2008 alkaen, eli lähes 15 vuoden ajan. Henkilöautokannan keski-ikä kasvoi viime vuonna jo 12,6 vuoteen, mikä on noin kaksi kuukautta suurempi lukema vuoteen 2020 verrattuna.

Kymmenessä vuodessa maamme autokannan keski-ikä on noussut lähes kaksi vuotta. Keskimääräinen romutusikä kasvoi viime vuonna 22,0 vuoteen, kun se vuonna 2020 oli 21,4 vuotta. Luvuissa on selviä alueellisia eroja: Lapissa autojen keskimääräinen romutusikä on peräti 24 vuotta.

Kovin kaukana ei olla enää museoautojen 30 vuoden ikärajasta. Tuleeko Suomesta lopulta Euroopan automuseo?

Vertailun vuoksi: keski-ikä on Isossa-Britanniassa 8,0 vuotta, Tanskassa 8,8, Ruotsissa 10,0 ja Norjassa 10,7 vuotta (tiedot vuodelta 2019).

Autokannan vanheneminen johtuu ensisijaisesti Suomen ensirekisteröintien pienestä määrästä.

– Nykyisen autokannan ikärakenteella pitäisi vuosittain rekisteröidä noin 25 uutta autoa tuhatta asukasta kohti, jotta autokannan keski-ikä palaisi 2010-luvun keskitasolle. Tämä tarkoittaisi noin 140 000 autoa vuodessa, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Laskennallisesta tavoitteesta ollaan kovin kaukana: vuosina 2020–2021 maassamme ensirekisteröitiin alle 100 000 uutta henkilöautoa, kun koko 2000-luvulla keskimääräinen rekisteröintimäärä on ollut noin 120 000 henkilöautoa vuodessa.

– Autokannan uusiutuminen on hidastunut entisestään koronatilanteen seurauksena. Uusien autojen kysyntää voitaisiin nopeuttaa alentamalla auton hankinnan yhteydessä maksettavaa autoveroa, muistuttaa toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.