Autoilija, muista tämä! Havainnollistava kuvapari näyttää, kuinka erottua huonolla ajokelillä

Sumuvaloilla on lumen pöllytessä iso merkitys, muistuttaa Ilmatieteen laitos.

Pöllyävä lumi voi haitata näkyvyyttä merkittävästi. Sumuvalo on tällöin hyvä keino parantaa auton erottumista.

Viikonlopun aikana lunta on pyryttänyt taivaalta taas enemmän kuin omiksi tarpeiksi.

Lumi on myös jäänyt pöllyämään teille ja haitannut näkyvyyttä.

Ilmatieteen laitos twiittasi lauantaina hyvin havainnollistavan kuvaparin.

Toisessa kuvassa on auto ajamassa tavalliset ajovalot päällä. Auton perävaloja ei juuri näe pöllyävän lumen seasta, ja koko autoa on vaikea erottaa: peräänajon vaara on ilmeinen.

Toisessa kuvassa auton ääriviivat ovat yhtä hämärät, mutta pöllyävän lumen keskeltä kajastaa kaksi ”silmää”, ja edessä menevä ajoneuvo paljastuu.

Ja tässä tulee taikasana: sumuvalot.

– Muistutus takasumuvalon käytöstä, kun sataa pölisevää pakkaslunta. Takasumuvalo näkyy yhtä hyvin kuin jarruvalot, joten se kannattaa kytkeä päiväsaikaan päälle, jos lumi pölisee, Ilmatieteen laitos muistuttaa twiitissään.

Takasumuvalo on normaalia takavaloa selvästi kirkkaampi.

Tieliikennelaki sallii sumuvalojen käytön sumun, rankkasateen tai lumisateen aikana tai kun kelin takia huonontunut näkyvyys niin vaatii. Sumuvaloja saa tällöin käyttää tavallisten ajovalojen sijaan.

Etusumuvalo auttaa kuljettajaa näkemään tien ja takasumuvalo perässä tulevan huomaamaan edellä ajavan paremmin. Näin riski peräänajoista pienenee.

– Takasumuvaloa voi ja kannattaa käyttää aina, kun näkyvyys on kelin takia huonontunut – ei pelkästään sumussa. Siitä on hyötyä myös esimerkiksi rankkasateessa, tiheässä räntäsateessa tai sakeassa lumipyryssä. Pelkkä pimeä ei vielä riitä: silloin sumuvalot häikäisevät turhaan muita tienkäyttäjiä ja ovat pikemminkin haitaksi kuin hyödyksi, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen sanoi Ilta-Sanomille vuonna 2017.

Heiskanen sanoi tuolloin, että kuljettaja voi pohtia omiin havaintoihinsa peilaten, olisiko juuri sillä hetkellä syytä kytkeä sumuvalo päälle. Oma näkeminen toimii Heiskasen mukaan hyvänä ohjenuorana.

– Jos itsellä on vaikeuksia nähdä kunnolla edellä ajavaa, voi olettaa, että keli haittaa myös takana tulevan havainnointia, Heiskanen sanoi.