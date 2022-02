Hinauspalvelun sisältävä liikkumisturva tai Autoliiton jäsenyys ovat varmimmat keinot saada jarrujen jäätymisestä kärsivä auto liikenteeseen.

Kovilla pakkasilla Ilta-Sanomien koeajossa olleen Mercedes-Benz Citan Vanin molemmat takarumpujarrut olivat jäätyneet koeajon aikana painepesurilla tehdyn pesun jälkeen. Auton liikuttelu, mikä on tässä tapauksessa ensimmäinen konsti saada jarrut ”irti”, ei tuottanut tulosta.

Koeajoautoja pestään koeajojen aikana, mutta jarruja useammin jäätymisongelmat kohdistuvat oviin. Mercedes-Benz Citan Vanin takajarrut eivät vapautuneet auton liikuttelulla.

Koska autoa ei saatu lämpimään talliin sulamaan ilman pelkoa esimerkiksi kytkinvauriosta, apua kutsuttiin paikalla Daimlerin kansainvälisen kutsujärjestelmän kautta.

Nopeasti paikalle tullut avuntarjoaja oli hyvinkääläisen Hinausautot Luostarinen Oy:n yrittäjä Veli Luostarinen.

Uudessa Mercedes-Benz Citan Vanissa on takana rumpujarrut. Jarrujen vapauttaminen naputtelemalla olisi varmuudella jättänyt jälkiä tyylikkäisiin kevytmetallivanteisiin.

Hinausautot pyrkivät tietysti ensisijaisesti ratkaisemaan ongelman paikan päällä. Kun myös ammattilainen totesi, että jarrut eivät vapautuneet autoa liikuttelemalla, keinovalikoimasta otettiin käyttöön kaasupoltin. Huolellisella ”kaasutohon” käytöllä Luostarinen sai molemmat jarrut napsahtamaan auki, ja näin Citan pääsi jatkamaan matkaa omilla pyörillään.

Jarruongelmat työllistävät tähän vuodenaikaa hinausautoja suunnilleen yhtä paljon kuin se, että matka katkeaa virran loppumisen takia.

Lähes päivittäin jarruongelmien kanssa tekemisissä oleva Veli Luostarinen varoittaa kuitenkin perusautoilijaa käyttämästä kaasuliekkiä jarrujen vapauttamiseen, sillä tarvikeliikkeestä hankitun kaasupolttimen liekki ei välttämättä pala puhtaasti tai edes kunnolla. Lämmittämisellä voi rikkoa helposti renkaan tai jarrut.

Lue lisää: Huoltopäällikkö kertoo, missä sijaitsevat uusien sähköautojen vikapaikat ja kuinka kolahdus alustassa voi aiheuttaa turvallisuusriskin – "Suurin ero tulee siitä”

– Pitää tietää, missä jarruissa on kumia. Käytämme myös koputtelua puupalikalla tai moskalla, mutta tässä on huomiota se, että siitä jää helposti jälkiä vanteeseen. Tästä syystä koputtelua voi käyttää vanhoille vanteille, mutta ei uusille. Ja ennen hommaa pitää tietää, mikä on vikana, eli mikä jarruissa on jäässä, ja onko vika ylipäätään jarruissa.

Jäätymisongelmat vaivaavat sekä levy- että rumpujarruja, mutta levyjarrujen vapauttaminen on yleensä helpompaa kuin rumpujarrujen toimintakyvyn palauttaminen.

Lue lisää: Toyota on myöntänyt valtavalle määrälle käytettyjä autoja takuun kaltaisen lisäturvan – sisältää myös tuontiautot ja muualla huolletut

Lue lisää: Millaisia vikoja esiintyy Toyota Corollassa – ja onko vuoden 2012 Nissan Qashqai luotettava ostos? Tiedot yhdestä paikasta

Lue lisää: Autojen huolto- ja korjausehdot kirjoitettiin uusiksi – tällaiset ovat nyt asiakkaita koskevat vaatimukset

Lue lisää: Käytetyn koeajo: Harvinainen luksusmalli Fuga alle 20 000 eurolla – huoltokin onnistuu, mutta ”emme me näitä riemusta kiljuen tee”