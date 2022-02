Koeajossa uusi Skoda Fabia: Lisää tilaa tuli, mutta farmarimallia etsivä sai huonoja uutisia

Koeajo: Skoda Fabia ei yllätä. Tarjolla on perinteisesti toimivaa peruskauraa.

Skoda Fabian neljäs sukupolvi osoittautui pakkaskeleillä aivan kelvoksi talviautoksi. Suurin yllätys on, ettei suosittua farmariversiota uuden mallin myötä enää ole eikä myöskään tule.

Toivo on ihmisille hyvin tärkeää. Sanotaan jopa, että ihminen ilman toivoa on vaarallisen arvaamaton.

Toivoon perustuu varmasti osittain myös Skodan asema Volkswagen-konsernin sisällä. Perinteikäs, aikoinaan aidosta ylätason luksuksestakin tunnettu tsekkimerkki on pakotettu autojätin brändiasteikolla alempaan tavisnurkkaan, jossa taatusti toivotaan, että jonakin päivänä esiin nousee taas uusi ja mullistava tuote, joka kohottaa Skodan taas kerran konsernin sisäiseen valokeilaan.

Uusi, mutta kovin nykytavallisen oloinen Skoda Fabia ei kuitenkaan ole se auto.

Fabion ohjaamo on vankkaa ja toimivaa VW-osaamista. Kuvan kolmepuolainen sport-ohjauspyörä on lisävaruste, samoin digimittaristo.

Neljännen sukupolven Fabia perustuu lukuisten konserninsisarten tavoin samalle MQB A0 -perusrakenteelle, jolle on jo pitkään tehty niin Audi-, Volkswagen-, Seat- kuin eri Skoda-mallejakin.

Esimerkiksi tuoreen Volkswagen Taigon yhtäläisyydet Fabiaan nähden eivät ole sattumaa. Etuakselisto, moottorin sijoittelu ja moni muukin rakenneyksityiskohta ovat autoissa aivan samat. Käytössä on siis umpituttu, joskin myös moneen otteeseen toimivaksi todettu kaava.

Ilmastoinnin tarkempiin säätöihin pääsee käsiksi vain kosketusnäytön kautta, ja ei sielläkään aivan helposti. Ratkaisu ei ole hyvä eikä myöskään perinteisen skodamaisen toimiva.

Väistyvään Fabia-malliin nähden uusi Fabia on kuitenkin selkeästi isompi: esimerkiksi pituutta on yli 10 senttiä enemmän. Myös akseliväli on kasvanut, mikä sopii Skodan tilankäyttöä painottavaan filosofiaan mainiosti. Niinpä Fabiassa onkin nyt varsinkin edessä jo vallan hyvät tilat pidemmillekin aikuisille.

Hartiatila kapeahkossa pikkuautossa on luonnollisesti rajallinen, samoin takatilat, mutta kyllä Fabiaan neljä normimittaista aikuista voi istuttaa – ainakin ajoittain.

Skodan tapaan tavaratila on kunnon kokoinen, tällä kertaa hieman vajaa 400-litrainen.

Huonoihin uutisiin taas kuuluu se, että uudesta Fabiasta ei enää tule farkkuversiota – lisätilaa pitää siis etsiä vaikkapa Skodan Scala-mallin suunnalta.

Nelimetrisen viistoperän takavalojen muodoissa on helppo nähdä yhtäläisyyksiä vaikkapa hieman vanhempiin Audi-valoihin.

Uuteen Fabiaan on saatavana kaksi erikokoista ja kolme eritehoista TSI-bensiinimoottoria (95, 110 ja 150 hevosvoimaa), ja niistä koeajossa oli keskitehoinen, litrainen ja kolmepyttyinen pikkupuksutin. Sen voimat riittävät viemään kevyttä Fabiaa DSG-automaatin avittamana kohtalaisen hyvin eteenpäin, ainakin kevyemmällä kuormalla.

Kiihtyvyys ei ole erityismaininnan arvoinen, mutta huippunopeutta Fabia kerää yllättävän reippaasti – Suomeen ajatellen jopa ihan liikaa.

Fabia on haluttu mitä ilmeisimmin pitää edullisena perusautona, jollainen se onkin, ainakin hinnaston alapäässä vajaan 19 000 euron lähtöhinnallaan. Niinpä sen kummemmin hybridi- kuin pistokehybrideitäkään ei ole tarjolla. Eikä myöskään dieseliä, jotka on tässä kokoluokassa kuopattu valikoimista jo aiemmin.

Pitkän kuljettajan taakse ei takana paljon jalkatilaa jää, mutta neljälle normimittaiselle aikuiselle Fabian tilat juuri riittävät.

Fabian ajaminen on talvellakin sujuvaa. Kaupungissa pieni auto sukkuloi ketterästi, ja eteneminen on vaivatonta. Moottoritienopeuksissa Fabia kulkee tasaisen siisti.

Ohjauspyörää ei tarvitse käännellä turhaan, vaan ajosuunta pysyy vakaana myös talvisen sohjoisissa urissa.

” Huippunopeutta Fabia kerää yllättävän reippaasti – Suomeen ajatellen jopa ihan liikaa.

Ajaminen on muutenkin miellyttävän vakaata ja ennalta-arvattavaa: liukkaalla kelillä Fabia puskee etuvetoautoille tyypillisellä tavalla, mutta ajonvakautukselta saa apua oikeassa suunnassa pysymisessä.

Yllätyksettömät ajo-ominaisuudet ovat merkki hyvästä peruskokonaisuudesta. Sen sijaan auton jarrut tuntuvat purevan poikkeuksellisen hanakasti, mikä lupaa kesäkeleille lyhyitä jarrutusmatkoja.

Muodikas digimittaristo irtoaa noin 500 eurolla. Suurin hyöty varusteesta irtoaa tehdasnavin kera.

Fabian jousitus on tyypillinen nykyiselle euroautolle: hieman pintakova, eikä erityistä mukavuutta tarjoava, mutta se ajaa asiansa kuitenkin kunnialla.

Talvipakkasilla ajettu koeajojakso osoitti, että esimerkiksi lasinpyyhkijöiden lepoasento on Fabiassa toteutettu siten, että pyyhkijät saa helposti pystyyn lumen alta ilman erityisiä kommervenkkejä ohjaamon puolella. Miellyttävän helppoa. Istuinlämmittimissä on kaksi tehoaluetta, ja niiden lämpiäminen on ripeää.

Ohjauspyörän lämmityksessä (vakiovaruste Style-varustetasossa) on peräti kolme tehoaluetta. Pieni luksus lämmittää käsien lisäksi mieltä.

Lue lisää: Tässä ovat turvallisimmat automallit – EQS, Fabia, Qashqai...

Ikävin ominaisuus uudessa Fabiassa liittyy ilmastoinnin säätöihin. Lämpötilan voi valita helposti säätöpyörästä, mutta siihen helppous sitten loppuukin: kaikki lisätoiminnot pitää hakea menu-valikon kautta, ja kosketusnäyttöä pitää välillä näpelöidä rasittavan pitkään, ennen kuin oikea säätö löytyy.

Lue lisää: Mainion hinta-laatusuhteen tarjoava automalli nousi käytettyjen kauppatilastossa ykköseksi – ohitti jopa Skoda Octavian

Jos jonkinlaisilla säilytys- ja tavaraverkoilla ladattu 380-litrainen tavaratila on pikkuautoluokassa ihan passelin kokoinen.

Käytettävyydeltään ilmastointi on korkeintaan tyydyttävällä tasolla, jos silläkään. Kunnon säätöpyörät myös ilmanvirran voimakkuuden säätöön takaisin!

Fabian yksilitraisen perusversion kulutus asettui talvipakkasilla 7,1 litraan sadalla, kun keskinopeus oli kaupunkipainotteinen 42 km/h. Kesäkeleillä päässee lähemmäksi normikulutuksia.

Lopuksi on kuitenkin vielä katsottava hintalappua maltillisesta lähtöhinnasta huolimatta: valitsemalla keskitehoisen moottorin, ylemmän Style-varustelun ja automaattivaihteiston nousee auton hinta jo lähes 24 000 euroon. Koeajoyksilössä oli vielä lisävarusteita sen verran, että loppuhinta kipusi lähes 28 500 euroon.

Se ei ole enää erityisen vähän pelkkää peruskauraa tarjoavasta pikkuautosta.

Tekniikka Skoda Fabia 1.0 TSI 110 Style DSG Moottori R3, 999 cm³, turbo, 81 kW (110 hv)/5 000-5 500 r/min, 200 Nm /2 000–3 000 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 9,9 s, huippunopeus 205 km/h Kulutus 5,6 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 128 g/km Voimansiirto A7, etuveto Mitat p 4 108, l 1 780, k 1 479 mm, akseliväli 2 552 mm, omamassa 1291 kg, tavaratila 380 l, tankki 40 l Hinta 23 601 euroa Kiitämme Tasaisia ajo-ominaisuuksia Tehokkaita jarruja Moitimme Hankalaa ilmastoinnin säätöä Luokassaan korkeahkoksi nousevaa hintaa

Lue lisää: Oletko kokeillut tätä kikkaa tankatessasi? Skoda-kuski ällistyi autoista löytyvästä yksityis­kohdasta