Liikenteestä poistetuilla autoilla jäätiin viime vuonna rysän päältä kiinni tuhansia kertoja – tällainen on rangaistus

Vakuuttamattomuusmaksu määrätään kiinni jäädessä koko siltä ajalta, kun ajoneuvon liikennevakuutus ei ole ollut voimassa.

Vuonna 2021 liikenteessä tavattiin yhteensä 3 370 liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa, joista 1 064 oli kokonaan ilman liikennevakuutusta, kertoo Liikennevakuutuskeskus.

Vaikka liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo on käyttökiellossa, niin osa poistetuista autoista päätyy siis takaisin liikenteeseen luvatta, ilman ilmoitusta uudelleen käyttöönotosta.

Liikennekäytöstä poistoon on usein syynä raha, sillä seisonnassa olevasta ajoneuvosta ei makseta lähellekään perustason mukaisia vakuutusmaksuja ja käyttöveroja.

Tyypillisesti kiinnijääneitä on ollut kuukausitasolla noin 200–300 tapauksen verran, mutta viime aikoina kiinni jääneiden määrä on lisääntynyt.

Kasvu selittyy LVK:n mukaan osittain tehostuneella valvonnalla. Selvää kuitenkin on, että kaikkia tapauksia ei tavoiteta nykyisen valvonnan keinoin.

– Liikennevakuutuslaki velvoittaa meitä keräämään maksut laiminlyödystä liikennevakuutuksesta. Maksun luonne on toimia sanktiona, ja seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Takautuvat maksut voivatkin tulla erittäin kalliiksi, varsinkin jos vakuuttamattomuusaika on ollut pitkä, muistuttaa Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen.

Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei siis saa ajaa metriäkään, edes omalla pihalla.

Luvattomasta käytöstä seuraa takautuvia maksuja, kuten vakuuttamattomuusmaksu ja ajoneuvovero.

Ne laskutetaan koko siltä ajalta, kun ajoneuvo on ollut poistettuna liikennekäytöstä, vaikka sillä olisi ajettu luvatta vain yhtenä päivänä.

Vakuuttamattomuusmaksu määräytyy Liikennevakuutuskeskuksen riskilaskelmien perusteella, eivätkä siihen vaikuta esimerkiksi henkilön omat bonukset.