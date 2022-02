Tällainen on halpismerkkinä tunnetun valmistajan uutuusauto – tilaa seitsemälle, eikä hintakaan töki vastaan

Dacian uusi malli Jogger on monikasvoinen perheauto, jonka hinnan ja laadun suhdetta Ilta-Sanomat selvittelee parhaillaan Etelä-Ranskassa.

St. Paul-de-Vence, Ranska

Dacia ei olisi Dacia, ellei se lanseeraisi uutta mallia hintaa korostaen. Siten se markkinoi myös uutta Jogger-malliaan, jonka edullisimmalla varustetasolla varustettu versio maksaa Suomessa 17 999 euroa.

Se on ihan mistä tahansa suunnasta katsottuna edullinen hinta autosta, joka yhdistää farmarin pituuden, tila-auton avaruuden sekä katumaasturin ulkonäön että maavaran.

On Joggerissa paljon muutakin mainitsemisen arvoista kuin hinta. Esimerkiksi Logan-mallin korvaava Jogger on Dacian ensimmäinen hybridi, mutta sen vuoro on vasta ensi vuonna.

Suomeen piakkoin saapuva Jogger on viiden henkilön auto, jonka voi laajentaa seitsemänpaikkaiseksi. Istuimet nousevat riveittäin. Kolmannella rivillä on yksittäisistuimet, joille pääsemistä taittomekanismi auttaa. Dacia korostaa kuudennen ja seitsemännen istuinpaikan soveltuvuutta myös aikuisille, mutta sen voi itse kukin arvioida, kun on ryöminyt 4,55-metrisen auton perukoille.

Joggerin monimuotoisuutta korostaa valmistajan laskutoimitus, jonka mukaan seitsemänpaikkaisessa versiossa istuimet voidaan järjestellä yli 60 eri tavalla.

Takapenkki on jaettu epäsymmetrisesti ja kolmannen rivin istuimet voi halutessaan irrottaa. Tällöin tavaratila aukeaa 2 094 litran kokoisena.

Normaali tavaratila on viisipaikkaisessa 708 ja seitsemänpaikkaisessa 160 litraa. Kun seitsemänpaikkaisessa versiossa kolmas rivi taitetaan, tavaratilaa on 565 litraa. Lisäksi koukkuun voi kiinnittää 1 200 kilon painoisen jarrullisen perävaunun.

Joggerin voimalinja on yhtä kuin kuusilovinen manuaalivaihteisto ja uusi turboahdettu 110-hevosvoimainen bensiinimoottori 200 newtonmetrin väännöllä. Polttoainetta Jogger kuluttaa 5,7 litraa sadan kilometrin matkalla, mikä aiheuttaa päästöiksi 128 g/km.

Joggerin tarjoamista ajotunnelmista ja muista ominaisuuksista Ilta-Sanomat kertoo piakkoin lisää.