Biltema pyytää asiakkaitaan palauttamaan ostamansa sähköpolkupyörän tarkastusta ja toimenpiteitä varten.

Yosemite-merkkisissä sähköpyörissä on havaittu ongelmia etupyörässä.

Biltema on havainnut joissakin tapauksissa ongelmia sähköpolkupyörässä, jonka tuotenumero on 27-2218. Kauppaketju kehottaa kaikkia asiakkaita, joilla on kyseinen sähköpolkupyörä, lopettamaan pyörän käyttämisen heti ja ottamaan yhteyttä lähimpään Biltema-myymälään mahdollisen vian korjaamiseksi.

Polkupyörän tarkastuksen ja korjauksen hoitaa Bilteman polkupyöräkorjaamo. Korjaukset ovat asiakkaalle maksuttomia. Ostokuittiakaan ei tarvita.