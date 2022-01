Citroën hylkäsi 17 vuotta tuotannossa olleen automallin

Viimeinen Citroën C1 on lipunut maailmalle Tšekin Kolínissa sijaitsevasta tehtaasta. Citroën lopetti kaupunkiautomallin tuotannon 17 valmistusvuoden jälkeen

Noin 1,2 miljoonaa viistoperäistä C1-autoa on myyty sen jälkeen, kun auto lanseerattiin vuonna 2005. Valmistajan mukaan C1:n suosio perustui tyylikkääseen muotoiluun, kaupunkiajodynamiikkaan ja jokapäiväiseen käytännöllisyyteen.

Nyt C1 on poistettu tuotannosta, koska "prioriteetit ovat muuttuneet", ja Stellantisin omistama valmistaja "katsoo uusin silmin kaupunkiliikenteen tulevaisuutta".

C1 näytti 2014 tältä.

Lue lisää: C1 IS:n ensitestissä vuonna 2014

Citroën sanoi, että muutokset työtavoissa, rajoitusten käyttöönotto kaupunkien keskustoissa sekä tilan ja monikäyttöisyyden tarve ovat olleet syinä muutostarpeeseen.

Citroënin edustaja kertoi britiläiselle Autocarille, että lähiaikoina ei ole tulossa suoraa korvaajaa C1:lle, mutta lähde uskoi, että edullisen C3:n lanseeraus täyttää tehokkaasti aukon.

Lue lisää: IS koeajoi uuden Citroën C4:n sähkölla ja bensalla – ei vaikeutta valita

Erikoisesti nimetty C3 You! -malli esitellään huhtikuussa. Sen hinta on esimerkiksi Englannissa hiukan yli 15 000 euroa eli se on hiukan kalliimpi kuin esimerkiksi Dacia Sandero Comfort.