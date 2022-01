Ilta-Sanomien aiemmin uutisoima kuluttajariita sai uuden sinetin keskiviikkona Itä-Suomen hovioikeudessa. Unelma-auton 104 000 eurolla ostanut yritysjohtaja saa rahansa takaisin.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus purki kaupan joulun alla 2020, eikä Itä-Suomen hovioikeus muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Hovioikeus ratkaisi kiistan keskiviikkona.

Lahtelainen yritysjohtaja osti monen unelmoiman auton keväällä 2019. Hän oli kaavaillut ajelevansa sillä pitkin kesää, mutta toisin kävi.

Ensimmäinen ajoreissu päättyi 150 metrin jälkeen ylämäkeen naapuritontille, eikä sen jälkeen yritysjohtaja kallista autoaan liikutellut. Edessä oli korjaamokierre, jota myyjäliike orkesteroi.

Myyjän antaman tiedon mukaan auto oli kuntokartoituksen mukaan parasta kategoriaa.

Ostajaan täydellisesti entisöity ja kuntoluokaltaan erinomainen auto teki vaikutuksen. Luotto myyjään oli korkea, sillä myyjäliike kuuluu maan suurimpiin luksus- ja superautojen maahantuojiin.

Ostajan mieli musteni pian, sillä myyjä antoi kuluttajan mielestä virheellistä tietoa Jaguarista. Jaguar oli ollut ennen kaupantekoa noin 30 vuotta autoliikkeen näyteikkunassa Ruotsissa. Autolla oli kertoman mukaan ajettu 10 533 kilometriä, mutta todellisuudessa sillä oli ajettu vähintään 35 000 kilometriä.

Myyjä ei ollut kertonut ostajalle auton käynnistysongelmistakaan. Ostajan mielestä auto ei vastannut sitä, mitä ennen kauppaa oli luvattu.

Myyjäliike yritti korjata autoa, mutta kun aikaa kului kylliksi, perui yritysjohtaja kaupan. Auton käytön kannalta merkityksellistä oli sen käynnistymisongelmat, joten mitättömästä virheestä yritysjohtaja ei valittanut.

Tamperelaisen myyjäliikkeen toimitusjohtajan mielestä hänen myymästään 50-vuotiaasta Jaguar E-Typestä paljastunut virhe oli niin vähäinen, ettei se oikeuttanut 104 000 euron arvoisen autokaupan purkuun.

Hovioikeus totesi käräjäoikeuden tavoin, että annettujen kilometrien osalta kyse oli virheestä, jonka myyjäkin myönsi.

Saamansa selvityksen perusteella hovioikeus totesi, että ostaja saattoi olettaa auton olevan sijoituskohde, joka kesäaikana on tarkoitettu toimivan moitteettomasti liikenteessä.

Moottorin sylinterin kannen syöpymät oli korjattu täytehitsaamalla, mikä hovioikeuden mielestä ei vaikuttanut auton arvoon tai käyttöön.

Jo ennen kaupan solmimista autossa oli ollut useiden vuosien ajan käynnistysongelmia, joita ei saatu kuntoon, vaikka autoa korjattiin myyjäliikkeen aloitteesta kolmen kuukauden ajan.

Hovioikeuden mukaan myyjäliikkeen olisi pitänyt kertoa ostajalle ennen kaupantekoa käynnistysongelmista. Hovioikeus totesikin, että autossa oli käyntiin liittyvä vika.

Auto oli myyntihetkellä huonommassa kunnossa kuin ostaja oletti. Kyse oli kuluttajansuojalain tarkoittamasta virheestä, jolloin ostajalla oli oikeus purkaa kauppa.

Myyjäliikkeen on palautettava kauppahinta ja maksettava lisäksi lähes kaikki riidan oikeuskulut, kaikkiaan noin 94 000 euroa.

Hovioikeus oli kaupan purkua koskevassa ratkaisussaan yksimielinen.

Ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.