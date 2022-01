Yksi sähköauton lataamisen kipukohdista on maksaminen. Siihen voi tulla helpotusta pian.

– Latausinfrastruktuurin laajeneminen on avainasemassa, kun kuljetaan kohti fossiilivapaata yhteiskuntaa. Yhtä tärkeää on keskustella siitä, miten haluamme näiden latauspisteiden toimivan ja integroituvan yhteiskuntaan, kertoo Cecilia Routledge, joka on akkujenhallintaratkaisujen toimittajan CTEK:n sähköautoliiketoiminnasta maailmanlaajuisesti vastaava johtaja.

Alle kymmenessä vuodessa Suomessa arvioidaan olevan jopa yli 600 000 sähkökäyttöistä autoa, CTEK:n tiedotteessa mainitaan. Suomen arvioidaan lakiesityksen mukaan tarvitsevan vuoteen 2030 mennessä noin 171 000 uutta latauspistettä, jotta pystytään vastaamaan sähköajoneuvojen tarpeisiin.

Kuluttajan kannalta on hyvä, että markkinoilla on monia toimijoita, mutta se on johtanut myös ongelmiin, koska latausasemilla on lukuisia erilaisia maksutapavaihtoehtoja.

– Sähköauton omistaja saattaa joutua säilyttämään useita RFID-tunnisteita hansikaslokerossa, jotta pystyy lataamaan auton tien päällä. Jos käyttää uutta latauspistettä, voi joutua myös skannaamaan QR-koodin ja rekisteröitymään verkkosivustolle tai sovellukseen, Routledge kertoo.

” Toivottavasti vuonna 2022 RFID-tunnisteet, QR-koodit ja sovellukset alkavat jäädä pois.

EU-lainsäädäntöön ollaan kuluttajan onneksi ajamassa muutosta, jolla toimijat voidaan velvoittaa avaamaan latausasemansa kaikille läpinäkyvästi ja ilman syrjintää. Se osaltaan edellyttäisi, että maksukorttien on oltava käyttökelpoisia veloituksen aikana.

– Toivottavasti vuonna 2022 RFID-tunnisteet, QR-koodit ja sovellukset alkavat jäädä pois, ja pääsemme käyttämään helppoa lähimaksua pankkikortilla tai puhelimella, kun auton akkua tarvitsee matkan varrella ladata muutama kilowattitunti.

Routledge kertoo, että ISO 15118 -standardi mahdollistaa sähköajoneuvon automaattisen tunnistamisen ja valtuutuksen yhteensopivilla latausasemilla.

