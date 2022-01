Koeajo: Kia Picanto loistaa kaupungissa, mutta moottoritiellä meno on kuin toffeessa luistelisi

Koeajo: Kia Picanto on kiirehtii hitaasti ja sivistyneesti.

Kia Picanto on mallina jo 18-vuotias, ja meneillään on auton kolmas sukupolvi. Muodot on piirtänyt palkittu muotoilija Peter Schreyer.

Pieniä kaupunkiautoja väheksytään usein aivan syyttä. Ylenkatseen takana on tavallisesti ajatus siitä, ettei pikkuautolla oikein pärjää kunnolla kaupunkien ulkopuolella. Miksi pienen auton pitäisikään loistaa maanteiden nielijänä, kun kyseessä kerran on kaupunkiauto? Sitä sopii pohtia.

Kia Picanto elää jo kolmatta sukupolveaan, ja se on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä hauskimmista pikkuautoista markkinoilla. Auton on muotoillut maineikas, sittemmin jo eläköitynyt Peter Schreyer. Picanto jakaa perusrakenteensa Hyundai i10:en kanssa, ja näyttää jo ensikatseella näppärältä kaupunkiautolta. Ja sitä se onkin, niin hyvässä kuin pahassa. Pituutta laitteella on vain 3,6 metriä.

Picanto on vajaat 3,6 metriä pitkä – eli lyhyt – pikkuauto. X-Line on toiseksi ylin varustetaso. Takapuskurin vasen pakoputken ulostulo on silkkaa huijausta: pakoputken päitä on todellisuudessa vain yksi, oikealla.

Uuteen Picantoon on saatavana kolme eri tehoista voimanlähdettä (67, 84 ja 100 hevosvoimaa). Niistä keskitehoisen, koeajossamme olleen X-Line-version moottorina toimii hyvin tavanomainen 1,2-litrainen bensiini-monipisteruisku. Olennaista moottorissa on se, mikä siitä puuttuu. Pikkupadan kylkeen ei ole nimittäin ruuvattu turboa, jonka saa vain ylimpään GT-Line-varusteluun. Niinpä voimavarojen vaatimattomuus tuntuu tässä hyvin kevyessä kulkineessa etenkin väännön ohuutena. Kaupungissa Picantolla kyllä pärjää mainiosti, mutta, mutta…

Koeajossa olleen automaattivaihteiston kera auton suorituskyky on sen tyyppistä, että 0 – 100 km/h kiihtyvyyden voi tarkistaa paremminkin kalenteria pläräilemällä kuin kellosta katsomalla, ja moottoritievauhdeissa kulku saattaa tuntua kuin toffeessa luistelisi.

Automatisoitu manuaali on valikoitunut tähän autoon todennäköisesti kustannussyistä. Kiihdytyksissä vaihteisto toimii hyvin konservatiivisesti ja harkiten. Kun sisäistää, ettei tällä pelillä kiiruhdeta, alkaa leppoisa ajaminen tuntua miellyttävältä stressinpoistolta.

Ohjaamo on perussimppeli ja toimiva.

Kun vauhtiin on lopulta päästy, Picanton ohjaustuntumasta löytyy myönteinen yllätys: ajaminen on kohtalaisen vakaata ja ennalta-arvattavaa. Tosin ohjausvaste on säädetty köykäiseksi, ja keskialue on tuntumaltaan hieman veltto, mutta kaupunkiajossa nämä ominaisuudet eivät niinkään häiritse. Ohjauksen palautus on tasaisen reipas.

Nykyaikainen liitettävyys onnistuu X-Line-varustelun myötä.

Kaupungissa Picanto on omimmillaan. Se kääntyy hyvin pienessä tilassa, äärilinjat on helppo hahmottaa ja pysäköinti ahtaissakin paikoissa helppoa. Kokonaisuus on muutenkin hyvin hallussa, sillä taajamanopeuksien yläpuolella Picanto etenee miellyttävän tasaisesti, eikä ohjaussuuntaa tarvitse – yllättävää kyllä – korjailla pitkillä suorilla lainkaan. Picanto on lopulta suhteellisen sivistynyt hitaasti kiirehtijä.

Mittaristo on yksinkertaisessa selkeydessään ihastuttava.

Jousitus on sen sijaan kaukana sivistyneestä, jos alla on jokin muu kuin silkinsileä ajoalusta. Picanto täristää ja pompottaa huomattavasti talvisilla polanteilla. Mallia Kia voisi ottaa vaikkapa Citroënilta, joka osaa valmistaa luontevia jousituksia myös pikkuautoihin.

Tilojen suhteen olisi tyhmää odottaa ihmeitä. Auton saa joko 4- tai 5-paikkaisena, mutta viidelle aikuiselle tätä autoa ei voi suositella kuin klaustrofobiasiedätyksen esiasteena. Etutilat ovat sinällään ihan kunnolliset, mutta takatilat odotetusti varsinkin polvitilojen osalta hyvin niukat, elleivät olemattomat. No, lyhyemmät matkustajat ja kuljettajat eivät näitä puutteita tunnista omikseen. Auton tavaratila on niin pieni, että useimmiten takaistuin toiminee tavaratilan jatkeena.

Kulutus asettui talvipakkasten aikana 6,2 litraan sadalla kilometrillä, kun keskinopeus oli 60 km/h. Kesäkeleillä ja tasaisella ajosuoritteella päässee varmasti jopa neljällä alkaviin kulutuslukemiin, eli Picanto on melko vähäruokainen. Jos joku haaveilee edes pienen peräkärryn kytkemistä tämän auton jatkeeksi, saa haaveet unohtaa: vetomassa on tasan nolla (0) kiloa, eli koukkua ei Picantoon saa.

Toiseksi ylimmän X-Line-varustelun mukana tulevien ulkoisten koristeiden lisäksi muun muassa automaatti-ilmastointi, peruutuskamera, tasanopeudensäädin ja kahdeksantuumainen värikosketusnäyttö, ja multimediajärjestelmä tukee sekä Android Autoa että Applen CarPlay:tä. Mukavuusvarustelu on hintaan nähden hyvin linjassa.