Koeajo: Ford Mustang Mach-E GT tavoittelee klassikon statusta.

Kirjainpari GT on automaailmassa hyvin paljon käytetty, eikä valitettavasti aina täysin oikein perustein. GT:llä eli Grand Tourerilla on alun perin tarkoitettu suorituskykyistä automallia, jolla pystytään taittamaan hyvin pitkiä matkoja suurella keskinopeudella matkustusmukavuudesta tinkimättä.

GT ei siis ole varsinainen urheiluauto, vaan siitä pykälää aikuisempi, asiat rennommin ottava pitkän matkan taittaja – kuin maratoonari.

Nämä tosiseikat muistaen uusi Ford Mustang Mach-E GT ei olisi kaikilta osin ansainnut GT-statustaan. Joidenkin mielestä oli sinänsä pyhäinhäväistys jo se, että viisiovinen sähköauto ylipäätään saa kantaa legendaarista Mustang-mallinimeä.

Fordin päätös on kuitenkin tehty, ja vuoteen 2030 mennessä sen koko henkilöautomallisto on täyssähköinen. Siksi olisi ollut kerrassaan typerää antaa Mustangin kuolla polttomoottorimallin mukana. Näin ollen koeajomme Mustang Mach-E on todellisuutta – myös GT-versiona.

Mach-E:n A-pilarin ja perän väliin on istutettu nykyaikainen fastback-linjoja syleilevä crossover-kori. GT-varustelu tuo autoon lisää nelivedon, näyttävyyttä ja voimaa, mutta suurin vetomassa on kuitenkin vain 750 kiloa.

Pieni vertailu on aluksi paikallaan, sillä toistaiseksi myös perinteinen Mustang jatkaa mallistossa kaksiovisena coupéna. Viisilitraisen veekasin lähtöhinta on Suomessa 80 637 euroa, kiihtyvyys 0-100 km/h kestää 4,6 sekuntia ja auton huippunopeus on 250 kilometriä tunnissa. Sähköinen Mach-E GT maksaa meillä sen sijaan kaksi tuhatta euroa vähemmän, kiihtyy sataseen 3,7 sekunnissa, mutta kerää toisaalta huippuja ”vain” 200 kilometriä tunnissa. Sähkö-Mustang on siis monilta osin hyvin houkuttava.

Lue lisää: Auto Bild -lehti testasi – näin kävi sähköautojen toimintamatkoille 130 km/h nopeudessa

Lisäksi Mach-E GT on Fordin kaikkien aikojen nopeimmin kiihtyvä viisipaikkainen auto Euroopassa – urheilullisia autoja kun on aina myyty kiihtyvyysarvoilla, vaikka se hieman lapselliselta saattaakin joskus tuntua. GT tuo Mustang Mach-E:hen ennen kaikkea lisää voimaa ja kiihtyvyyttä, jonka voi myös laillisesti ulosmitata myös Suomen tieliikenteessä, toisin kuin huippunopeuden.

Edessä tilaa on suorastaan hulppeasti. Jopa ylisuureksi luonnehdittava, teslamainen 15,5-tuumainen kosketusnäyttö jakaa varmasti mielipiteitä.

Huippunopeudessa onkin Mach-E:n heikko lenkki, sillä vapaiden nopeuksien teillä 200 km/h ei lopulta ole kummoinen lukema. Monet ns. tavalliset perhesportit porhaltavat heittämällä ohi huippunopeudessa. Saksan autobaanalla se saattaisi olla hieman noloa, Suomessa ja valtaosissa Euroopan maita ongelmaa ei tavallisessa tieliikenteessä tietenkään ole. Silti pelkkä tieto asiasta saattaa harmittaa.

Suorakaiteen mallinen, 12,4-tuumainen digimittaristo on vakiovaruste.

Toinen GT-statuksen heikkous Mach-E:ssä on toimintamatka. Puolueeton WLTP-mitattu lukema on 500 kilometriä, mutta kun siirrytään moottoritienopeuksiin tai kylmempiin olosuhteisiin, auton kulutus kasvaa merkittävästi ja toimintamatka vastaavasti lyhenee. Moottoritienopeuksissa ja Suomen pakkasilla noin 300 kilometrin toimintamatka on realismia.

” Fordin sähköhoppa on verevä.

Vajaan 20 asteen pakkasilla saavutimme autolle tyyppimatkalla 31 kWh:n kulutuksen, kun keskinopeus oli reipas 81 km/h. Ihan kelpo lukema, sillä neliveto ja matkustamon lämmittäminen vievät tietenkin energiaa. Tästä voi kuitenkin päätellä, että ripeämmässä, esimerkiksi 150 km/h moottoritieajossa auton toimintamatka jää 200 kilometrin tuntumaan. Eli ihan aidon GT-hengen mukaista pitkää siivua halki Euroopan tällä autolla ei voi nopeassa tahdissa taittaa.

Kun ajoakku alkaa olla tyhjä, tullaan lataukseen. Ladattaessa 150 kW:n suurteholatausasemalla, autoon saa ladattua keskimäärin 97 kilometriä toimintamatkaa noin 10 minuutissa, ja lataaminen 10 prosentin varaustilasta 80 prosentin tasolle kestää noin 45 minuuttia – tämä siis optimiolosuhteissa.

Suurtehoasemia on Suomessa vielä harvakseltaan, mutta yleisemmällä 50 kW:n asemalla saavutimme kipakoilla talvipakkasilla autolle 40 kW:n lataustehon. Puolen tunnin latauksella saavuttaa siis noin 100 kilometrin lisän toimintamatkaan, omasta ajosuoritteesta riippuen. Kotona akun saa ladattua tavallisella 11 kW:n seinälatauslaitteella yön yli vaivatta täyteen. Jos kotilataus ei tällä teholla onnistu, kannattaa koko sähköauton hankintaa harkita vakavasti uudelleen.

Lue lisää: Sähköllä etenevä Ford Mustang: hauskuus on tallella, huikea hintaero poltto­moottoriversioon

Mach-E GT:n ohjastaminen on miellyttävä kokemus. Tuntuma tiehen on soljuvan sujuva, ja pyörien suunnasta välittyy hyvä informaatio ohjauspyörälle. Ohjaus keskittää mainiosti eikä turhaa ohjailutarvetta esiinny pitkilläkään suorilla. Neliveto on säädetty siten, että voimaa on takana enemmän. Ja kyllä, vauhtipedaalin lattiaan painaminen saa varmasti hymyn huulille. Fordin sähköhoppa on verevä.

GT-varustelu sisältää erityiset urheiluistuimet. Niiden selkätuki on hyvä, mutta istuinosaan kaipaisi lisäsäätöjä etenkin pituuden suhteen.

Mustang Mach-E:ssä mahtuvat istumaan jopa yli 190-senttiset henkilöt peräkkäisillä istuimilla mukavasti. Sähkö-Mustang on sisältä iso.

Mach-E:n valmiiksi varsin topakaksi säädetty jousitus saa GT:ssä lisäksi mukautuvuuden. Auto on miellyttävä matka-auto tasaisilla ajopinnoilla, mutta esimerkiksi moottoritiellä auto nyökkii hienoisesti pituussunnassa. Pieni rauhattomuus on koko ajan läsnä, koska lähes 2,3 tonnin omamassa vaatii jousitukselta jämäkkyyttä. Toinen käytännön pikkumiinus tulee kääntöympyrästä, joka on varsin suuri. Mach-E GT tuntuu kaupunkiajossa hieman kankealta.

Lue lisää: IS:n koeajossa Fordin halvin täyssähköauto – mallinimessä teksti ”RWD Standard range”

Takatavaratila on vain 402-litrainen, mutta käytännöllisen muotoinen. Lisäksi keulalta löytyy 100-litrainen ”etukontti”.

B&O:n maukkaasti ääniä toistava premium-äänentoistojärjestelmä on GT:ssä vakiovaruste, samoin hyödyllinen liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä, automaattinen pysäköintiavustin sekä mukautuva tasanopeudensäädin, joka toimi fiksusti yhteen liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän kanssa. Varustelu ja mukavuus täyttävät siis selvästi GT-tason.

Lue lisää: Riittääkö sähköauton maavara suomalaisella mökkitiellä? Tällaisia ovat uusien täys­sähköjen millimäärät

Pienine puutteineenkin uuden ajan Mustang Mach-E GT antaa melko hyvin vastinetta rahalle, vaikka hankintahinta karkaakin monelle liian kauas. Mutta sähköautotkin halpenevat vanhetessaan, ja käytettynä tilanne muuttuu tavan tallaajan eduksi. Se kuuluu legendaarisen Mustangin piirteisiin.