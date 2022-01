Savolainen osti auton, jonka katon kunto paljastui vasta kun sadevedet tulvivat sisään

Savolainen autonostaja nautti viikon verran komean ja tehokkaan Audi 5A Cabrio -henkilöautonsa vauhdista, kunnes tuli kirjaimellisesti märkä suihku niskaan.

Auton katto halkesi kesän 2020 myrskyssä. Kun omistaja tutki, mitä 2009 käyttöönotetun Audin katolle oli tosiasiassa tapahtunut, selvisi että katto oli ollut halki jo ostohetkellä.

Ostaja maksoi 133 000 kilometriä ajetusta avoautosta 20 199 euroa eikä mitään remontteja pitänyt olla edessä, kertoi myyjä ennen kaupantekoa sähköpostiviestissään.

Repeämää oli aivan selvästi korjattu liimalla, mutta myyjä vaikeni liimauksesta. Vakuutusyhtiökin totesi kattoa tutkittaessa, että kyse oli vanhasta väliaikaisesta korjauksesta.

Kattoremontin hinnaksi korjaamo arvioi lähes 7 300 euroa. Summa nosti auton hintaa merkittävästi, omistaja huokasi.

Kuluttajan mielestä kallis ajopeli oli nyt käyttökelvoton, eikä sitä voinut säilyttää edes ulkona. Auto oli hankittu kesän komeimpiin hetkiin eli juuri juhannuksen alla, mutta ajot oli ajettu viikossa. Auto oli korjattava, koska sadevedet valuivat rakenteisiin.

Merkkikorjaamolla selvisi, että katon päällinen olisi uusittava, sillä kattokankaan reuna oli revennyt. Takalasin tiivistystäkin oli aiemmin korjattu mahdollisesti jollain liimalla.

Eikä kattomekanismikaan ollut aivan virheetön. Se toimi avattaessa, mutta kiinni laitettaessa mekanismi jäi väliasentoon.

Kuluttajaa sapetti ostos. Hän ei olisi kauppoja edes tehnyt, jos olisi tiennyt missä kunnossa katto oli.

Lisää ongelmia oli edessä, kun vakuutusyhtiö ilmoitti, että korvausrahoja ei tipu katon liimakorjauksen vuoksi.

Ostaja vaati myyjältä 7 286 euron korvausta remontista, mutta myyjä kiisti vaatimuksen.

Myyjän näkemys oli, että takalasin oli liimannut joku auton edellisistä omistajista, ja sen olisi ostajan pitänyt kauppaa tehdessään huomata.

– Asiaa ei olisi voinut olla huomaamatta taustapeilistä autoa ajettaessa tai auton ohitse kävellessä, myyjä puhisi.

Autolle ei ollut myönnetty takuuta. Myyjäliike kyseenalaisti kuluttajariitalautakunnalle antamassaan selvityksessä katon korjauskulut, ja totesi, että homman olisi voinut tehdä halvemmallakin.

Kuluttajariitalautakunta piti vakuutusyhtiön korvauspäätöksen ja merkkikorjaamon tietojen perusteella selvitettynä, että repeämää oli jo aiemmin yritetty korjata liimaamalla.

Lautakunta piti katon korjaamistapaa virheellisenä. Myyjä itsekin totesi, että korjaus oli tehty ennen auton luovuttamista kuluttajalle.

Ostajalla on perusteltua aihetta edellyttää, että auton aiemmat korjaukset on tehty ammattitaidolla ja huolellisesti, ja jos näin ei ole, autossa on virhe, lautakunta totesi.

Lautakunnan ratkaisun mukaan autossa oli kuluttajansuojalain tarkoittama virhe väärän korjaustavan vuoksi.

Avoauton katto kuluu käytön ja ikääntymisen vuoksi. Uusien osien myötä auto tuli ikäänsä ja ajomääräänsä nähden vastaavaa autoa parempaan kuntoon ja tältä osin kuluttajalle syntyi hyötyä.

Yksimielinen lautakunta suositti, että myyjäliike antaa kuluttajalle 3 500 euron hinnanalennuksen. Suurin osa kustannuksista menee kuluttajan kukkarosta.

Asia ratkaistiin marraskuussa.

